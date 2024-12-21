鴻海併日產計畫 暫擱置

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

彭博資訊報導，知情人士說，鴻海（2317）將暫時擱置與日產汽車洽談合併的計畫，先觀望日產與本田商議合併的進展，再決定下一步。鴻海在派遣代表與法國雷諾汽車會商後做出決定。雷諾持有36%的日產股權，對合併計畫有發言權。

知情人士表示，鴻海未完全放棄，決定先觀望這兩家日本知名企業合併談判進展，再決定接下來怎麼做。

多年來，本田和日產不時傳出可能合併，但富士康上門洽談收購日產，促使這兩家日本汽車大廠就加緊談判合併事宜。鴻海一直懷有進軍電動車產業的雄心壯志，日產和本田則遭遇獲利和市占俱降的挑戰，正力圖扭轉頹勢。

日產是否已和鴻海深談或已回絕，目前不得而知。彭博報導指出，這兩家日本企業的國內關係緊密，若打併購競價戰，鴻海打敗本田的勝算可能不大。

若日產和本田合併，相當於透過整併，把日本汽車業劃分為兩大陣營，並提供更多資源，與其他國家規模較大的同業對手相競爭。

日本 本田 鴻海

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