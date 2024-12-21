211億…夏普資產賣給軟銀 鴻海有機會供應相關伺服器

經濟日報／ 記者蕭君暉、編譯易起宇／綜合報導
鴻海旗下夏普（SHARP）出售旗下堺工廠的部分土地與設施給日本軟體銀行。 路透
鴻海旗下夏普（SHARP）出售旗下堺工廠的部分土地與設施給日本軟體銀行。 路透

鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）昨（20）日召開董事會決議以1,000億日圓（約新台幣211億元），出售旗下堺工廠的部分土地與設施給日本軟體銀行，軟銀將用來興建人工智慧（AI）資料中心，繼日本電信商KDDI出資購買之後，堺工廠迎來第二個金主。

外電報導，若軟銀能夠預見到中長期充足的電力供應，將在2024財政年度內與夏普簽署正式的買賣合同。購買約占堺工廠面積約60%的土地，及相應面板工廠、電源和冷卻設施等。KDDI也計劃在堺建立AI數據中心，但是，軟銀決定收購主要部分，可能會影響計劃。

軟銀將買鴻海堺工廠土地
軟銀將買鴻海堺工廠土地

外界認為，軟銀與KDDI均在堺工廠建設AI資料中心，鴻海是輝達（NVIDIA）最大供應商，將有機會供應日本兩大資料中心的AI伺服器，擴大在日本AI伺服器的版圖。

夏普近年來持續改善財務體質，並將液晶面板事業的虧損縮小，品牌事業持續獲利，出售持有其他股票認列特別獲利，夏普出現五季以來首度轉虧為盈，單季純益創逾兩年來新高。

夏普並持續跨足先進科技領域，除了分別與軟銀、KDDI在AI資料中心業務合作，夏普也宣布跨足扇出型層壓式封裝（FOLP），將透過既有面板工廠，攜手日本電子元件廠Aoi Electronics揮軍先進封裝領域，2026年投產，月產2萬片。

日經新聞指出，軟銀將在2025年投資共1,700億日圓，來加強生成式AI的基礎設施，堺工廠AI資料中心未來將由軟銀營運，並且部署輝達最新的B200 GPU。

AI 夏普 軟銀

延伸閱讀

日智庫：日本人均名目GDP今年將被台灣超越 2035年前難反超

夏普堺工廠部分廠房以逾2百億元賣給軟銀 將用來興建資料中心

鴻海想收購日產！PTT兩派戰翻 股東曝「取代它」就力挺

美媒：輝達AI晶片如何流入中國 美國商務部要求調查

相關新聞

明年半導體 「台積1人武林」

前外資分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明針對二○二五年全球半導體及ＡＩ（人工智慧）產業發展提出看法，他認為，明年仍是台...

台積、日月光攻扇出型封裝 傳2026年建立實驗試產線

市場傳出台積電、日月光投控攜手推動扇出型面板級封裝（FOPLP）已有進度，傳台積電將於2026年建立實驗試產線，規格傾向...

華碩AI全方位布局 攻機器人…強調人工智慧往多元應用發展

特拉斯執行長馬斯克（Elon Musk）及台積電董事長魏哲家近期不約而同看好機器人未來趨勢，華碩董事長施崇棠昨（20）日...

陸補貼有望延長…TV面板價走揚 雙虎添利多

市調機構集邦科技（TrendForce）昨（20）日公布12月下旬面板報價。集邦研究副總范博毓表示，中國大陸「以舊換新」...

AI晶片登陸 傳美要輝達調查

美國科技新聞網站The Information十九日引述知情人士的話報導，美國商務部最近要求輝達調查過去一年該公司產品究...

華碩衝刺硬體 搶AGI商機

PC品牌大廠華碩昨（20）日舉行尾牙，董事長施崇棠表示，2024年拿下有史以來第二好的成績。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。