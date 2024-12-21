211億…夏普資產賣給軟銀 鴻海有機會供應相關伺服器

鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）昨（20）日召開董事會決議以1,000億日圓（約新台幣211億元），出售旗下堺工廠的部分土地與設施給日本軟體銀行，軟銀將用來興建人工智慧（AI）資料中心，繼日本電信商KDDI出資購買之後，堺工廠迎來第二個金主。

外電報導，若軟銀能夠預見到中長期充足的電力供應，將在2024財政年度內與夏普簽署正式的買賣合同。購買約占堺工廠面積約60%的土地，及相應面板工廠、電源和冷卻設施等。KDDI也計劃在堺建立AI數據中心，但是，軟銀決定收購主要部分，可能會影響計劃。

軟銀將買鴻海堺工廠土地

外界認為，軟銀與KDDI均在堺工廠建設AI資料中心，鴻海是輝達（NVIDIA）最大供應商，將有機會供應日本兩大資料中心的AI伺服器，擴大在日本AI伺服器的版圖。

夏普近年來持續改善財務體質，並將液晶面板事業的虧損縮小，品牌事業持續獲利，出售持有其他股票認列特別獲利，夏普出現五季以來首度轉虧為盈，單季純益創逾兩年來新高。

夏普並持續跨足先進科技領域，除了分別與軟銀、KDDI在AI資料中心業務合作，夏普也宣布跨足扇出型層壓式封裝（FOLP），將透過既有面板工廠，攜手日本電子元件廠Aoi Electronics揮軍先進封裝領域，2026年投產，月產2萬片。

日經新聞指出，軟銀將在2025年投資共1,700億日圓，來加強生成式AI的基礎設施，堺工廠AI資料中心未來將由軟銀營運，並且部署輝達最新的B200 GPU。