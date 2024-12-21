華碩AI全方位布局 攻機器人…強調人工智慧往多元應用發展

特拉斯執行長馬斯克（Elon Musk）及台積電（2330）董事長魏哲家近期不約而同看好機器人未來趨勢，華碩董事長施崇棠昨（20）日在尾牙上表示，華碩以前就開發機器人Zenbo，他透露「這部分我們也已經如火如荼，內部已經發動計畫。」未來一定會往機器人方向走。

施崇棠回應，華碩以前就有Zenbo機器人，他指出，儘管大家開始質疑AI前瞻技術發展是否遇瓶頸，但現在方向是往更多元的AI應用發展，最近馬斯克談人形機器人，內部其實早有計畫。

施崇棠談話重點

施崇棠表示，魏哲家及馬斯克都對這個方向很興奮，要真正突破的時候，現在只有靠大語言模型這樣的方式，就能得到通用智慧，如果沒有身體，無法真正做到通用智慧，這是高手之間互相挑戰的事情。有了機器人以後可以累積很多訓練資料，在AI時代，華碩不會浪費機會，將提早布局下一步。

提起AI技術發展，施崇棠指出，近期對AI及通用人工智慧（AGI）有很多精彩辯論，業界有人覺得技術發展遇到瓶頸，拚命用更大模型更多參數，擔心邊際效益似乎正在下降，整個AI發展似乎進入下一個階段。

施崇棠強調，雖然AGI或超級AI沒有大家想像來得快，但接下來生成式AI和超級智慧將往更多元AI應用發展，不是一昧以大取勝、以多取勝，小模型若慎選資料品質，也能取得非常好的效果。華碩仍要維持全方位布局AI的策略，從超級腦（super brain）到小腦（tiny brain）、從硬體到軟體都導入設計思維，帶來更多創新機會。

華碩在2016年台北國際電腦展上亮相Zenbo，定位為家用陪伴型機器人。惟機器人業務後續發展平淡，華碩轉為將Zenbo應用在教育、醫療領域，後續推出Zenbo Junior等機型，鎖定教育市場。