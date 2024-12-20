谷立言：美台半導體合作非零和遊戲 盼共創鑽石十年

美國在台協會（AIT）處長谷立言今天表示，美台半導體合作具互補性，環球晶和台積電等台廠赴美並非零和遊戲，台灣有最好的半導體生態系，最先進的晶片製造和研發仍會留在台灣，希望加強美台無人機等企業交流，共創下個十年的「鑽石時代」。

谷立言（Raymond Greene）今天受邀出席中華民國工商協進會第272次公亮紀念講座，以「安全：維護印太地區的和平」為題發表專題演講。

在谷立言演講後，多位與會者關切美國總統當選人川普（Donald Trump）明年上任後對國際政經局勢的影響。谷立言表示，未來美國會在相同基礎下持續維持台海和平，以及協助台灣因應未來挑戰；軍購方面將持續提供防衛物資，並在台灣生產相關軍事產品，以維持台灣嚇阻能力。

谷立言指出，希望兩岸採取和平方式解決歧見，並符合台灣人民最佳利益，美國也鼓勵兩岸對話，盼雙邊皆在不受脅迫情況下，解決70年以來的分歧。

面對川普揚言對主要貿易夥伴提高關稅，谷立言表示，目前不方便多談新政府未來施政方向，但自二戰後開放自由貿易以來，近期觀察到中國透過補貼鋼鐵、電動車和太陽能等產品，並傾銷到其他國家造成不公平貿易。

近期美國擬定新的出口管制，包括對中國投資限制，與會者詢問台廠該如何因應出口管制規範變動。谷立言強調，AIT有相關的專業人員，會持續與業者對話、說明出口管制等規範。

谷立言進一步指出，中國透過併購擁有先進技術的海外公司，對此美國會有投資審查過程，並和台灣、日本等友盟彼此交換情報，尤其中國想在關鍵礦產及電動車電池等關鍵領域掌握主導地位，這也是美國和台灣及其他盟友面臨的急迫挑戰。

谷立言表示，台灣作為世界供應鏈重要一環，無論是無人機、半導體和電池等，台灣可以和美國、日本深化夥伴關係，但同時也須注意貿易安全議題，尤其台灣企業在先進製程具有主導地位，容易成為中國和俄羅斯的頭號目標，恐遭網路竊取或藉由違規轉運以取得高科技物資。

美台半導體合作方面，谷立言指出，半導體產業反映出美台經濟的互補性，台積電在亞利桑那州設廠，是美國歷史上最大宗的外人直接投資案；美光等美商在台灣也有大量投資並僱用大量員工，輝達亦與台積電緊密合作，顯示美台經濟互補、共同成長。

谷立言強調，環球晶和台積電等台廠赴美並非零和遊戲，也不是要讓台灣半導體全部移到美國，台灣有最好的半導體生態系統，最先進的晶片製造和研發仍會留在台灣，但在供應鏈多元化布局趨勢下，台灣有土地、人力和水電等自然限制，晶圓廠移動至美國和其他國家，可就近為客戶生產。

由於各國對中國製產品有資安疑慮，谷立言表示，台灣可以和美國加強電動車、無人機和資通訊產品等領域合作，擴大商機交流，隨著人工智慧（AI）技術應用持續成長，過去十年是台灣的黃金年代，美國希望能與台灣攜手開創下個十年的「鑽石時代」。

此外，谷立言也主動提及「疑美論」指出，沒有任何一個國家像美國一樣，對於台海和平、台灣政經發展貢獻這麼多，「我覺得不用懷疑美國對於維持台海跟印太地區和平的承諾」。