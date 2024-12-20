若美禁TP-Link銷售 中磊：有信心滿足地緣政治商機

媒體報導，美國商務部、國防部、司法部針對中國TP-Link展開調查，可能自2025年禁止其在美國銷售該品牌路由器，網通廠中磊表示，已在全球布局，有能力滿足地緣政治帶來商機。

因應地緣政治，中磊表示，多年前已加速全球布局，目前在菲律賓、北美、印度、台灣等地都設有生產據點，且在非中國產能已經超過7成，因此有足夠能力，滿足地緣政治帶來的市場商機。

中磊指出，超過1年的客戶庫存調整已經大致告一段落，目前客戶庫存水位偏低，預計整體需求將逐漸回溫。

中磊預期，明年網通新產品，例如Wi-Fi 7、Dosis4.0、10G PON、5G固定無線存取（FWA）、智慧物聯網設備等新產品貢獻將逐漸發酵，樂觀看待整體營運成長。