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精浚科技秀5G專網應用 MR技術助老師傅傳承經驗

中央社／ 台北20日電

數發部攜手公協會推動5G專頻專網應用，數發部政務次長林宜敬今天率團與機械公會訪視位於桃園市的精浚科技，業者透過MR（混合實境）技術，老師傅可遠端指導新進員工設備維護，也運用AI影像辨識減少人工檢查成本。

數發部今天發布新聞稿。林宜敬表示，數發部去年啟動5G專頻專網政策，透過跟公協會與系統整合商等合作，促進垂直場域的智慧化發展。精浚科技的導入案例，不僅驗證5G專網技術在實際應用的強大潛力，也能有效提升產業在國際市場中的競爭力。

精浚科技指出，產業面臨有經驗的老師傅斷層、缺工及全球化競爭，非常需要透過數位科技，提高產業競爭力。透過機械公會的推薦，加入數發部「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，在場域內建置5G專頻專網導入MR與AI應用成果。

精浚科技指出，展示應用包含MR智能撿料結合倉儲管理系統，減輕操作人員負擔、縮短訓練時間，有效提升效率並降低人員失誤；MR遠距維修結合線上標準作業程序，協助老師傅遠端指導新進員工進行設備維護，有效解決傳產經驗傳承不易的問題。

至於AI影像辨識可實現自動化數據蒐集，精浚科技說，以高解析度的即時影像，確認員工在產品組裝與包裝過程是否合規，有疑慮時也會立即警示，可減少人工檢查與重工成本。

5G MR 數發部

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