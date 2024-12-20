韓廠對MicroLED轉趨積極 專家：台廠量產速度是關鍵

台廠錼創科技是全球唯一量產微型發光二極體（Micro LED）晶片的廠商，韓國廠商雖未量產卻也未放棄研發。分析師認為，台廠能否持續領先，要看Micro LED量產的速度。

錼創已分別售予友達、富采投控旗下晶電MicroLED產線，並出售機台設備給群創，希望擴大MicroLED的市場規模，以降低成本；不過，錼創透露，目前有包括韓廠在內的5家公司洽談購買錼創自製機台設備。

若韓廠購買錼創自行研發的Micro LED機台設備生產，大幅提升自家技術，是否有可能會超越台廠，對台廠領先地位造成威脅。研調機構Omdia資深研究總監謝勤益接受電訪表示，台廠能否持續領先，要看Micro LED量產的速度。畢竟當初韓廠投入有機發光二極體（OLED）面板，也花了10年以上開發及培育期才成功。

謝勤益指出，韓廠已放棄液晶顯示器（LCD）面板，目前OLED面板保持領先；但中國業者不斷逼近，OLED市占率已達45%，快與韓廠平起平坐，加上技術專利等爭議不斷，韓廠目前決定開始下一階段的Micro LED研發。

他分析，尤其在延伸變形與捲曲面板部分，MicroLED可塑性比OLED還好，而且OLED電視受到液晶電視及迷你LED背光模組的同質化與相對低價競爭，市場遲遲無法擴大，因此韓廠要加大Micro LED電視的研發與量產，以求在超大尺寸實現更高階化。

謝勤益說明，韓廠從沒有說不打算生產MicroLED，研發動作一直進行；台廠若要領先就須及早擴大市場規模。

面板廠群創光電總經理楊柱祥表示，台廠領先投入Micro LED研發，默默耕耘多年，應好好發揮產業供應鏈的優勢，繼續維持國際領先地位。