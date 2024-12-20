快訊

阿伯買高鐵自由座卻佔對號座位子 工作人員處理方式讓他傻眼：直接升級？

過程全被拍！青鳥一度拆護欄衝立院 綠委持油壓剪「破壞公物」慘了

板橋浮洲站傳民眾落軌！搜救人員遍尋不著 台鐵指自行攀爬離開

韓廠對MicroLED轉趨積極 專家：台廠量產速度是關鍵

中央社／ 台北20日電

台廠錼創科技是全球唯一量產微型發光二極體（Micro LED）晶片的廠商，韓國廠商雖未量產卻也未放棄研發。分析師認為，台廠能否持續領先，要看Micro LED量產的速度。

錼創已分別售予友達、富采投控旗下晶電MicroLED產線，並出售機台設備給群創，希望擴大MicroLED的市場規模，以降低成本；不過，錼創透露，目前有包括韓廠在內的5家公司洽談購買錼創自製機台設備。

若韓廠購買錼創自行研發的Micro LED機台設備生產，大幅提升自家技術，是否有可能會超越台廠，對台廠領先地位造成威脅。研調機構Omdia資深研究總監謝勤益接受電訪表示，台廠能否持續領先，要看Micro LED量產的速度。畢竟當初韓廠投入有機發光二極體（OLED面板，也花了10年以上開發及培育期才成功。

謝勤益指出，韓廠已放棄液晶顯示器（LCD）面板，目前OLED面板保持領先；但中國業者不斷逼近，OLED市占率已達45%，快與韓廠平起平坐，加上技術專利等爭議不斷，韓廠目前決定開始下一階段的Micro LED研發。

他分析，尤其在延伸變形與捲曲面板部分，MicroLED可塑性比OLED還好，而且OLED電視受到液晶電視及迷你LED背光模組的同質化與相對低價競爭，市場遲遲無法擴大，因此韓廠要加大Micro LED電視的研發與量產，以求在超大尺寸實現更高階化。

謝勤益說明，韓廠從沒有說不打算生產MicroLED，研發動作一直進行；台廠若要領先就須及早擴大市場規模。

面板廠群創光電總經理楊柱祥表示，台廠領先投入Micro LED研發，默默耕耘多年，應好好發揮產業供應鏈的優勢，繼續維持國際領先地位。

LED OLED 面板

延伸閱讀

台中全聯倉儲大火釀9死 消防專家呼籲不可漠視關鍵成因

圓山飯店大火到雅速達4死...都是「電焊不慎」 專家嘆：不會是最後1件

經濟大趨勢 專家把脈／中研院經濟所代理所長許育進：民間投資有動能

經濟大趨勢 專家把脈／台灣綜合研究院院長吳再益：亞洲成長力道強

相關新聞

旺年會超High！華碩施崇棠宣布最大獎：270萬的BMW

華碩今日舉辦2024歲末聯歡晚會，華碩電腦董事長施崇棠說，今年是他最痛快的一年，他表示，繼2021年業績創新高後，華碩預...

華碩尾牙總獎項價值逾2500萬元 頭獎一台270萬「BMW X3」

華碩（2357）2024歲末聯歡晚會20日於台北南港展覽館隆重登場，以「華碩眾智耀輝煌 共創AI新高峰」為主題，邀請超過...

台積電志工20周年大會 魏哲家與張淑芬感謝2.5萬名志工

台積電慈善基金會19日於新竹煙波大飯店舉辦《20有你 與愛同行》台積電志工大會，志工們結束今年平均每個月 66場的志工服...

華碩施崇棠：內部機器人計畫 已如火如荼進行

特拉斯執行長馬斯克（Elon Musk）及台積電（2330）董事長魏哲家近期不約而同看好機器人未來趨勢，對此，華碩（23...

緯創前進越南！設子公司、購地建廠 再加碼改建美國廠

代工大廠緯創（3231）20日召開董事會，會中通過4大項重要議案，包括將於越南成立100%持股之子公司，以及斥資美金3,...

台積電明年3好1壞 外資陳慧明：建議台灣成熟製程整併

前外資分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明20日指出，台灣半導體產業預估成長16%，台積電（2330）更將成長25%，動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。