華碩尾牙席開800桌！董座曝最大獎BMW X3 豪撒千萬獎金

電腦品牌大廠華碩（2357） 「2024歲末聯歡晚會」20日以「華碩眾智耀輝煌 共創AI新高峰」為題，在南港展覽館盛大登場，現場席開800桌、超過8千名員工與會。董事長施崇棠駕駛總價270萬BMW X3進入舞台，並宣布該車為今年最大獎。同時也準備總價值約二千五百萬的獎項，瞬間嗨翻全場，而公司今日也找來創作才子韋禮安、金曲歌后蔡健雅助陣，並由搖滾天團八三么帶來壓軸演出，將氣氛推向高潮。

施崇棠也在晚會中向同仁們誠心表達感謝，並鼓舞同仁，自己已感到非常欣慰、驕傲，你們真的再進化了！我看到BU和前線戰將完全一條心，互相信賴，Trust in Radical Truth & Radical Transparency，敢於衝突、敢於說真話，卻又能互相信賴，徹底發揮The art of thoughtful disagreement，真正做到發揮眾智、創意擇優，建立出前所未有的革命情感－Meaningful relationship。

施崇棠強調，設計思維是唯一正確的經營事業的方法，期許每位同仁都要從客戶的角度出發，幫助客戶獲得最佳的使用者體驗，並鼓勵同仁持續不斷反芻，將其融會貫通。今日晚會由金鐘主持人黃豪平、蔡尚樺連袂搭檔，施崇棠領軍率副董事長徐世昌、兩位共同執行長許先越、胡書賓，並邀請前集團總裁曾鏘聲登台，向全體同仁敬酒致謝。活動邀請創作才子韋禮安、金曲歌后蔡健雅、由搖滾天團八三么壓軸，將氣氛推向高潮。

華碩2024成果豐碩 榮獲多項大獎與肯定

回顧2024年，華碩連續五年榮登《Forbes》全球最佳雇主，九度入選《財富》全球最受推崇公司，並十一度名列台灣最有價值國際品牌。同時，在德國紅點、iF設計大獎及日本Good Design等國際獎項中屢受肯定。華碩更成為台灣首個加入FIRST國際資安組織的電腦品牌，展現資訊安全領域的領先地位。

全方位AI公司的創新與展現

華碩以「全方位的AI公司」為目標，透過「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」的策略，推動AI在產品與服務的全面應用。華碩今年推出Copilot+ PC與多款AI驅動的生產力工具，打造多樣化的AI PC 產品線，為用戶帶來更智能、更高效的體驗。伺服器方面，華碩推出完整的AI基礎設施解決方案，並與合作夥伴共同建置全台最大超算中心，成功入選全球 TOP500。