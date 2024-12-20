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遠傳助攻台北市建置 AI 交通偵測 獲智慧運輸特優獎

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）表示，20日以「台北市智慧影像事件偵測建置案」，榮獲交通部「智慧運輸系統發展建設計畫評鑑」特優獎肯定。

遠傳指出，協助台北市政府以智慧影像系統推動AI偵測交通事件、自動告警加速處理，目前已完成58組建置，以科技力助力改善交通壅塞問題。

近年遠傳憑藉「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）技術，建構智慧解決方案，更協助台北市於重點路口，及不易通報的高架道路設置AI智慧影像偵測系統。不僅可精準偵測道路施工、壅塞、事故等交通事件，發生事故時即時通報員警處理，加速事件排除。並且收集車流、行人計數等資料進行分析，透過整合多元交通資訊，提供交通中心判斷分析依據。

透過遠傳協助建置的智慧影像事件偵測系統，幫助台北市政府進行交通分析、管理與優化，截至目前已完成58組系統設置，幫助提早8分鐘發現事件，有效提升交通運營效率與行車安全。

遠傳表示，深耕智慧交通，今年8月也以為高雄港旅運中心打造「營運平台管理系統」，榮獲「2024 TIBA AWARD台灣優良智慧綠建築暨系統產品獎－系統類 鉑金獎」最高榮譽。該系統整合五大解決方案、十餘項智慧系統，全系統智慧化連動、數據收集與分析預判，大幅提升營運管理效能。

遠傳強調，致力推動智慧城市與交通發展，以5G結合「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）推出各種智慧交通應用，打造「綠色資通訊」解決方案，以ESGTech永續科技，讓智慧城市擁有「高效運行、優化運作」的數位優勢。並積極發展智慧交通，從交通號誌不斷電系統到智慧充電技術，不斷為台灣城市的交通便捷和永續發展注入創新動能，持續助力打造讓市民有感的智慧交通生活。

智慧城市 遠傳電信

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