台灣大以5G、AI 雙核心 加速智慧交通升級

台灣大哥大（3045）表示，加速智慧城市升級，與高雄市政府捷運工程局及高雄捷運公司推動「5G Smart Train FRMCS計畫」（未來鐵道行動通訊系統），打造全台首個5G智慧軌道應用整合平台，以5G、AI為雙核心，大幅提升高雄環狀輕軌的營運效率及安全性，更帶動高雄市智慧運輸發展。

台灣大表示，「5G Smart Train FRMCS計畫」（未來鐵道行動通訊系統）20日榮獲第14屆「智慧運輸獎」2024智慧運輸產業創新獎殊榮，由台灣大哥大企業服務事業副總李卓銘代表出席領獎。

「智慧運輸獎」由中華智慧運輸協會設立，今年已邁入第14屆，旨在表彰智慧型運輸領域的創新成果，鼓勵產業朝向產業化、國際化、服務創新發展。

台灣大哥大推動的高雄環狀輕軌「5G Smart Train FRMCS應用平台」整合未來鐵路移動通信系統（FRMCS）、軌道及月台異常偵測系統、票卡收費逃漏檢測與辨識、AR互動觀光體驗等功能，打造智慧化輕軌系統，不僅大幅提升輕軌工作人員工作效率，並透過AI技術，有效偵測軌道異物，精準度達93%以上，展現出極高的示範及推廣價值。

台灣大哥大企業服務事業商務長朱曉幸表示，AI將成為企業未來最強的成長動能，透過AI技術結合雲端、地端應用及IT、CT、OT整合服務，可創造新商機並提升用戶體驗。

台灣大表示，將5G、AI、物聯網、大數據與行動及網路通訊等資通訊安全技術，整合影像、聲音、數據、控制指令等行控資訊，導入高雄輕軌，不僅大幅提升營運效率及安全性，更為高雄智慧城市發展立下重要里程碑，透過此成功案例典範轉移，未來將於全台軌道運輸系統推動，提升全台軌道通訊服務品質。

台灣大強調，將持續深耕5G與AI應用，攜手合作夥伴推動產業升級與智慧城市建設，助力智慧交通與城市發展邁向新里程碑。

台灣大表示，以5G通訊技術及AI人工智慧為雙核心，建構完整的智慧輕軌系統，導入AI軌道異常偵測技術，即時掌握軌道及月台安全情況，運用5G高頻寬、低延遲特性，強化軌道運輸通訊品質，有效解決傳統通訊死角問題，提升月台管理及行控中心效率，更大幅促進行車安全性。迄今軌道異常偵測精準度達93%以上、輕軌列車運行駕駛急煞次數大幅降低40.8%、補票效率提升至48.96%；促進城市觀光的AR互動體驗觀光運輸服務，總體驗次數更達27,000人次以上。