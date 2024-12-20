中華電信搶下智慧運輸獎兩獎項

中華電信（2412）集團20日獲中華智慧運輸協會頒發2024「企業員工通勤足跡數位盤查機制」智慧運輸應用獎與「5G智慧海港2.0及創新觀光應用計畫」智慧運輸產業創新獎兩獎項，展現中華電信在5G、AI與ESG領域的卓越創新實力與成果。

中華電信表示，面對全球氣候變遷及響應政府推動淨零排放政策，秉持創新創價精神，以5G、AI、大數據、雲端科技賦能企業永續轉型，結合科學化碳盤查方法研發「綠色里程數位盤查憑證平台」並作為交通部「企業員工通勤足跡數位盤查機制」實證平台，針對企業員工採用淨零低碳運具和搭乘公共運輸的多元通勤行為，精準分析且產出高準確度之里程碳排，提供企業ESG利用並回饋效益予企業員工，進而促成企業員工選擇低碳運具的行為改變。此平台成果業於2024 ITS 年會假杜拜技術專場進行分享。

此外，中華電信攜手與臺灣港務公司及多家產業夥伴，推動「5G智慧海港2.0及創新觀光應用計畫」，成功為台南安平港與高雄港注入新動能。

中華電信指出，整合集團資源與中華系統整合、中華資安子公司及亞果遊艇開發公司，共同發展港區陸域、海域、空域之5G無人載具AI智慧巡檢、自主移動機器人進行碼頭運輸作業，水面無人載具進行港灣垃圾及油污清理、即時水深量測等服務，解決以往透過人工打撈受限人力與天氣等限制；無人機智慧救援上，整合高精度定位及AI辨識技術，透過遠端操控無人機，精準投放救生圈。

此外，中華電信建置「5G SMART PORT 無人載具智慧應用系統」，透過5G網路傳輸無人載具所蒐集的資料，進行AI智慧分析與監管，全面掌握港灣狀況。

中華電信表示，將持續以領先的5G、大數據、雲端及AI等技術，廣結盟跨領域合作夥伴，不斷創新開發及新應用、低碳解決方案，提供企業客戶強大的應用基礎，為台灣的數位轉型最佳助力。