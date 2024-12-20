旺年會超High！華碩施崇棠宣布最大獎：270萬的BMW

華碩今日舉辦2024歲末聯歡晚會，華碩電腦董事長施崇棠說，今年是他最痛快的一年，他表示，繼2021年業績創新高後，華碩預計今年可締造史上第二好的佳績，展望未來，華碩仍會以「全方位的AI（人工智慧）公司」為目標，透過「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」策略，推動AI在產品與服務的全面應用。

華碩今日以「華碩眾智耀輝煌 共創AI新高峰」為主題，邀請超過八千名員工，席開約800桌。施崇棠還驚喜駕駛總價約270萬的「BMW X3」進入舞台，並宣布這輛車是今年最大獎，還同時準備總價值約2500萬的獎項回饋全體員工。

施崇棠在晚會中感謝並鼓舞同仁，指出他「感到非常欣慰、驕傲，你們真的再進化了！我看到BU和前線戰將一條心，互相信賴，Trust in Radical Truth & Radical Transparency，敢於衝突、敢於說真話，卻又能互相信賴，徹底發揮The art of thoughtful disagreement，真正做到發揮眾智、創意擇優，建立出前所未有的革命情感－Meaningful relationship。」

施崇棠今再次強調「設計思維」是經營事業的方法，期許每位同仁都從客戶角度出發，幫助客戶獲得最佳的使用者體驗。

他指出，華碩今年推出Copilot+PC與多款AI驅動的生產力工具，打造多樣化的AI PC產品線，為用戶帶來更智能、更高效的體驗。

針對市場最關心的伺服器產品，施崇棠說，雖然起步比別人晚，但也發憤圖強，提前三年達到五倍營收的里程碑。華碩並推出完整的AI基礎設施解決方案，與合作夥伴共同建置全台最大超算中心，成功入選全球TOP 500。

施崇棠今年特別看好人形機器人未來發展，強調「凡走過必留下痕跡」，指出華碩很早就做Zenbo機器人，（特斯拉創辦人）伊隆馬斯克近期也看好機器人市場，「連（台積董事長）魏哲家、馬斯克都很興奮，我們（華碩）現在也如火如荼發動這些計畫」。

另外，在智慧醫療領域，華碩內視鏡AI EndoAim榮獲美國MedTech Breakthrough獎項肯定；手持無線超音波LU800系列更榮獲國家醫療品質獎。企業內部也成立生成式AI委員會，開發華碩專屬AI Hub與大語言模型（LLM），結合多項客製AI助手，全面提升效率與創新力。

施崇棠說，展望2025年，華碩將持續秉持「發揮眾智，創意擇優」的精神，創造無與倫比的體驗，攜手開啟未來無限可能。去年華碩連續五年榮登《Forbes》全球最佳雇主，九度入選《財富》全球最受推崇公司，並十一度名列台灣最有價值國際品牌。同時，在德國紅點、iF設計大獎及日本Good Design等國際獎項中屢受肯定。華碩更成為台灣首個加入FIRST國際資安組織的電腦品牌，展現資訊安全領域的領先地位。