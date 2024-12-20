華碩尾牙總獎項價值逾2500萬元 頭獎一台270萬「BMW X3」

華碩（2357）2024歲末聯歡晚會20日於台北南港展覽館隆重登場，以「華碩眾智耀輝煌 共創AI新高峰」為主題，邀請超過八千名員工，共席開約800桌。華碩電腦董事長施崇棠現身，駕駛總價約270萬的「BMW X3」進入舞台，並宣布這輛車為今年最大獎。同時也準備總價值約二千五百萬的獎項，回饋全體員工。

施崇棠指出，我感到非常欣慰、驕傲，你們真的再進化了！我看到BU和前線戰將完全一條心，互相信賴，Trust in Radical Truth & Radical Transparency，敢於衝突、敢於說真話，卻又能互相信賴，徹底發揮The art of thoughtful disagreement，真正做到發揮眾智、創意擇優，建立出前所未有的革命情感－Meaningful relationship。

施董事長也再次強調設計思維是唯一正確的經營事業的方法，期許每位同仁都要從客戶的角度出發，幫助客戶獲得最佳的使用者體驗，並鼓勵同仁持續不斷反芻，將其融會貫通。

晚會由金鐘主持人黃豪平、蔡尚樺連袂搭檔，董事長施崇棠領軍率副董事長徐世昌、兩位共同執行長許先越、胡書賓，並邀請前集團總裁曾鏘聲登台，向全體同仁敬酒致謝。活動邀請創作才子韋禮安、金曲歌后蔡健雅、由搖滾天團八三么壓軸，將氣氛推向高潮。

華碩以「全方位的AI公司」為目標，透過「Ubiquitous AI. Incredible Possibilities」的策略，推動AI在產品與服務的全面應用。華碩今年推出Copilot+ PC與多款AI驅動的生產力工具，打造多樣化的AI PC 產品線，為用戶帶來更智能、更高效的體驗。

伺服器方面，華碩推出完整的AI基礎設施解決方案，並與合作夥伴共同建置全台最大超算中心，成功入選全球 TOP500。智慧醫療領域之華碩內視鏡 AI EndoAim榮獲美國MedTech Breakthrough獎項肯定；手持無線超音波LU800系列更榮獲國家醫療品質獎。企業內部也成立生成式AI委員會，開發華碩專屬AI Hub與大語言模型(LLM)，結合多項客製AI助手，全面提升效率與創新力。