數發部訪視精浚科技 見證5G專網結合智慧工廠應用成果

數位發展部為推動通訊傳播創新應用政策，攜手公協會共創5G專頻專網在各產業的應用，20日訪視桃園市大溪區精浚科技股份有限公司（簡稱精浚科技），瞭解該公司及機械產業導入5G專頻專網創新應用情形，以及「5G工廠 AI與MR應用建置計畫」成果。

數發部次長林宜敬表示，科技的創新與發展，來自民間企業的自由競爭與創新，因此數位發展部自去年啟動5G專頻專網政策以來，透過與產業界、公協會及系統整合商等多方合作，致力於5G創新應用的落地，促進垂直場域的智慧化發展。此次精浚科技的成功導入案例，不僅驗證了5G專網技術在實際應用中的強大潛力，為業界提供了可參考的實踐模式，有效提升產業在國際市場中的競爭力與影響力。

精浚科技表示，產業面臨有經驗的老師傅斷層、缺工及全球化競爭，亟需透過數位科技解決技術傳承及強化公司智慧化管理效率，以提高產業競爭力。本次精浚科技透過機械公會推薦，加入數位發展部「5G專頻專網創新應用擴散計畫」，於場域內建置5G專頻專網導入MR與AI應用成果，包含MR智能撿料結合倉儲管理系統，可減輕操作人員負擔、縮短訓練時間，有效提升作業效率並降低人員失誤問題。

精浚科技說，MR遠距維修結合線上標準作業程序，協助老師傅遠端指導新進員工進行設備維護，可大幅延長老師傅的服務年限，並將其內化的智慧透過數位科技傳承給新進人員，有效解決傳產經驗傳承不易的問題；而AI影像辨識則實現自動化數據收集，以高解析度且即時影像，辨識員工在產品組裝與包裝過程是否符合規範，在有疑慮時立即警示異常，大幅減少人工檢查及重工的成本，對於跨國客戶高品質且即時服務更是一大加分。

數位發展部將持續協助產業加速導入5G專頻專網創新應用服務，並鼓勵5G資服、應用方案、軟體業者等各領域產業的軟硬能量一起合作，促進產業逐步擴大運用5G專頻專網帶動數位轉型，並提升國家5G專網產業鏈整合能力。