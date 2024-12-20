台積電志工20周年大會 魏哲家與張淑芬感謝2.5萬名志工

台積電慈善基金會19日於新竹煙波大飯店舉辦《20有你 與愛同行》台積電志工大會，志工們結束今年平均每個月 66場的志工服務後，在台積電慈善基金會董事長張淑芬以及台積公司（2330）董事長魏哲家的感謝中歡聚，感謝2.5萬名志工投入。

開場由慈善基金會董事長張淑芬致詞，除了細數今年的服務工作和諸多突破並感謝志工們走遍了台灣，把台積電的愛心送到了各個角落。更幽默地提醒志工們，雖然今天大家是來歡樂的，「但別忘了過了今天你們還是要去做志工！」逗得台下台上笑聲一片。現場除了播放志工服務點滴外，還特別邀請志工上台分享服務心得。

為展現台積人的創新精神，重頭戲由台積公司董事長魏哲家頒發「創新模式獎」，鼓勵台積人在做公益的同時，也能發揮創新精神，特別提到要像慈善基金會董事長張淑芬，可以把做公益做成模組，充分複製成功和有效的模式和經驗。

今年是台積電志工服務的二十周年，在志工們的努力下，今年總計有29個廠處、共25,000志工投入服務行列，比起疫情期間增加了11,000位志工；超過75,000小時的服務歷程。台積電慈善基金會更在董事長張淑芬的帶領下，積極拓展服務面向：以關切日本台積熊本廠同仁以及眷屬為出發，跨足海外與熊本當地大學以及醫療機構交流促進「健康長壽」的務實做法；首度邀請供應商響應並參與台積電志工服務，擴大服務點、線、面；為活化志工服務，透過志工增能培訓，引導資深同仁透過大學以及醫療單位的專業協助，發揮影響力、探索有價值的第三人生。

「我相信你們的行動也影響了很多人，做志工最主要是要走第一線，你能感受跟別人接觸，你觸動自己的初心，什麼叫愛，什麼叫分享，我們把這一份分享，跟著愛跟著感觸留下來，我們繼續走更遠的路」 ，慈善基金會董事長張淑芬笑著對台積公司董事長魏哲家說：「這份送出愛的收穫也得謝謝台積電的主管們支持！」

晚會現場分享志工活動的點滴並安排了頒獎，慈善基金會於頒獎前將活動片段剪輯在會場播放，志工們收穫滿滿的成就與再一次的感動。

今年獲得長期投入志工服務的「愛心里程獎」的組織包含：廠務處用行動守護海洋，今年的「海好有你」活動在新竹南寮、台中大安、台南雙春海岸共種植1,760棵樹苗，清理3,619公斤海岸垃圾；台積植樹薪傳計畫自2021年3 月啟動，至今累積種植31.5萬棵苗木，守護海岸線約2.7公里。產品工程與技術精進處及電子束作業處長期推動志工伴讀，更運用台積人的專業知識，設計人工智慧課程在偏鄉推廣AI科普教育；先進封裝技術暨服務處以女力志工為課程核心，以竹南廠場域特色的風力發電為主題，設計風力科普，在偏鄉推廣，除了服務學子，也療癒了志工自己。研發組織用一年的籌備和課程設計，將程式設計以深入淺出的遊戲方式，帶給偏鄉國小中高年級學童科技力量的啟發，獲得今年加入志工行列的「年度新星獎」。

本著創新服務的精神，今年「創新模式獎」，頒給由提供愛心專車的人力資源組織，直接有效解決偏鄉學子就學的問題，挽救偏鄉小學不因為學生就學不易而流失，讓偏鄉小學得以永續經營；為志工參與服務前安排增能課程的八廠，不僅豐富志工的第二專長成就自己，更以培訓成果服務別人；以及號召供應商一起投入志工服務的資材管理處，以台積電開發的晶片app，提供長者健體課程，擴大服務層面，讓偏鄉以及弱勢族群可以得到更多服務資源。