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群創洪進揚：三個六年計畫 已達成「穩定生機 力求獲利」目標

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
群創總經理楊柱祥（左起）、董事長洪進揚及永續長彭峻豪20日合影。記者李珣瑛／攝影
群創總經理楊柱祥（左起）、董事長洪進揚及永續長彭峻豪20日合影。記者李珣瑛／攝影

群創（3481）董事長洪進揚接掌董座屆滿六年，20日特別揭露他為群創訂定的三個六年計畫目標，第一個六年已達成：「穩定生機，力求獲利」。未來第二個六年將朝「突圍轉型，拓展觸角」邁進，第三個六年則要達到「群創群力，面板永續」願景？

洪進揚表示，今年剛好是他接任群創董事長屆滿六年。記得在2018年的時候，我第一次以董事長的身分面對媒體時，媒體提問：「怕不怕？」。他回答：「絕對不會掉球。」

洪進揚說，那時候的信心，一部分是來自於初生之犢不畏虎，但其實更重要的是，早在媒體發問之前，心中已有一個對於群創的「666，三個六年」的規劃藍圖。分別是三個六年計劃：「穩定生機，力保獲利」、「突圍轉型，拓展觸角」，及群創群力，面板永續」。

他強調，他想做的，不是一個安於現狀，或是只會妥協的一個領導人。群創人當然值得更好的，應該要做的是能夠破繭、能夠突圍、能夠創造一個永續穩定經營，以及能夠成長獲利的未來。

第一個六年的穩定生機，及力保獲利，群創先從內部做起。包括組織的變革，把三個BU合併成兩個BG，強化與客戶更深層次的合作。以前只是負責筆電的同仁，現在可以和客戶討論其他中小尺寸的產品。提供客戶一站式服務，讓溝通更順暢了。

其次，待往外開拓出海口。於是重新審視自己的核心競爭力何在？群創的定位，是一個在大面積的玻璃上去提供一個精細化處理的解決方案。基於此，群創孵化出扇出型面板級封裝（FOPLP）。另外Car-UX分拆出來後，它的定位是一個Tier1的公司，可直接跟客戶終端的品牌客戶去做對接，跟客戶的連結更深層次。

然而，首先面臨的挑戰就是很多的系統廠直接砍單抵制。洪進揚為此親自跑了多趟德國，從群創荷蘭辦公室出發，一星期的客戶拜訪旅程要走1,527公里，這也成為他某時間用做密碼的吉祥數字。

洪進揚說，在德國往北到Wolfsburg去見VW，再往南到Ingolstadt去見Audi，到Munchen去見BMW，往西到Stuttgart去拜訪賓士。旅程中，七個大男生擠在一輛麵包車上，吃冷掉的三明治。心裡想的是手上抱著的Demo kit，那是要去證明給客戶看的。透過一趟又一趟的拜訪，終於把客戶一個一個拉回來。直到獲得BMW的創新獎，上台領獎的那一刻，同仁們歡欣鼓舞那種心情，迄今仍激勵著他繼續前進。

洪進揚為自己第一個六打成績，他說，過去的兩個季度，已經超過同業，能夠優先達到獲利的成績，算是一個小小的滿足。

群創 董事長 面板

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