華碩施崇棠：內部機器人計畫 已如火如荼進行

特拉斯執行長馬斯克（Elon Musk）及台積電（2330）董事長魏哲家近期不約而同看好機器人未來趨勢，對此，華碩（2357）董事長施崇棠表示，華碩以前就有機器人Zenbo，他透露，「這部分我們也已經如火如荼，內部已經發動計畫」。未來一定會往機器人方向走。

華碩20日舉行尾牙，活動前舉行記者會，提起機器人話題，施崇棠回應，凡走過必有留下痕跡，華碩已前就有Zenbo，進入AI人形機器人領域，最近馬斯克談人形機器人，「這部分我們也已經如火如荼、內部已經發動計畫」。未來一定會往機器人方向走。

施崇棠表示，魏哲家及馬斯克都對這個方向很興奮，而要真正突破的時候，現在只有靠大語言模型這樣的方式，就能得到通用智慧，如果沒有身體，無法真正做到通用智慧，這是目前高手之間互相挑戰的事情。

施崇棠指出，有了機器人以後，馬斯克說電動車還不算真正機器人，因為要累積很多訓練資料，而在這點上，華碩應該是有利、不會浪費掉。