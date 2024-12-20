快訊

「憲訴法修正案」三讀通過！ 大法官總額15人宣判違憲須9人

中職／詹子賢喜上加喜！確定留兄弟後 網友爆料：他求婚成功了

霸凌成立！下屬請喪假遭嗆「趕快燒一燒」 人事總處霸凌女王記2大過免職

緯創前進越南！設子公司、購地建廠 再加碼改建美國廠

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯創。記者吳康瑋／攝影
緯創。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）20日召開董事會，會中通過4大項重要議案，包括將於越南成立100%持股之子公司，以及斥資美金3,710萬元以內之額度的資金，向金榜工業發展投資建設有限公司，在越南地區取得大約37.1公頃的工業用地；以及團隊為因應售後服務業務發展，將對旗下美國德州廠區的建物進行改良等決議。

緯創12月20日召開董事會，會後公告以下議案：   

1.為因應售後服務業務發展，本公司100%持股之子公司SMS Infocomm Corporation （簡稱 WTX），擬於美金2,500萬元之內進行建築物改良。

2.為因應業務發展及策略規劃需要，本公司100%持股之子公司Wistron InfoComm （Vietnam） Co., Ltd （簡稱 WVN）擬於不超過越南盾9,646 億元（約當美金 3,710萬元）額度內向金榜工業發展投資建設有限公司取得約37.1公頃之工業用地。

3.本公司擬於越南成立100%持股之子公司Wistron Property （Vietnam） Co., Ltd. （簡稱 WPVN），設立資本金為美金1,650萬元，用以興建員工宿舍。

4.為因應廠房建設資金需求，本公司擬透過SMS InfoComm （Singapore） Pte. Ltd.（簡稱WSSG）向ICT Service Management Solutions （India） Private Limited （簡稱WIN）增資美金2,000萬元。WSSG與WIN皆為本公司100%持股之子公司。

越南盾

延伸閱讀

十年磨一劍！72歲林憲銘不畏「大雞慢啼」率緯創乘風破浪

越南性侵通緝犯想遊澎湖 與3失聯同鄉移工齊被捕

倉儲大火24歲移工跳樓逃生亡！ 家鄉留女友....還有8月大兒子

越南「最可怕小孩」長大了！19歲甜心變身百萬畸形瘤上臉　翻轉國中禁書駭人教材

相關新聞

台積電明年3好1壞 外資陳慧明：建議台灣成熟製程整併

前外資分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明20日指出，台灣半導體產業預估成長16%，台積電（2330）更將成長25%，動...

十年磨一劍！72歲林憲銘不畏「大雞慢啼」率緯創乘風破浪

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘今(2024)年12月18日歡度自己72歲大壽。回顧林憲銘年初對媒體分享的一段談話，...

台積電志工20周年大會 魏哲家與張淑芬感謝2.5萬名志工

台積電慈善基金會19日於新竹煙波大飯店舉辦《20有你 與愛同行》台積電志工大會，志工們結束今年平均每個月 66場的志工服...

華碩施崇棠：內部機器人計畫 已如火如荼進行

特拉斯執行長馬斯克（Elon Musk）及台積電（2330）董事長魏哲家近期不約而同看好機器人未來趨勢，對此，華碩（23...

緯創前進越南！設子公司、購地建廠 再加碼改建美國廠

代工大廠緯創（3231）20日召開董事會，會中通過4大項重要議案，包括將於越南成立100%持股之子公司，以及斥資美金3,...

耕興：明年營收成長挑戰1成 美企網路換機潮驅動

耕興今天表示，目前訂單能見度至明年第1季，預期明年上半年業績將較今年同期持平或微幅成長，全年營收以成長1成為目標，美國企...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。