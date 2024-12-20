緯創前進越南！設子公司、購地建廠 再加碼改建美國廠

代工大廠緯創（3231）20日召開董事會，會中通過4大項重要議案，包括將於越南成立100%持股之子公司，以及斥資美金3,710萬元以內之額度的資金，向金榜工業發展投資建設有限公司，在越南地區取得大約37.1公頃的工業用地；以及團隊為因應售後服務業務發展，將對旗下美國德州廠區的建物進行改良等決議。

緯創12月20日召開董事會，會後公告以下議案：

1.為因應售後服務業務發展，本公司100%持股之子公司SMS Infocomm Corporation （簡稱 WTX），擬於美金2,500萬元之內進行建築物改良。

2.為因應業務發展及策略規劃需要，本公司100%持股之子公司Wistron InfoComm （Vietnam） Co., Ltd （簡稱 WVN）擬於不超過越南盾9,646 億元（約當美金 3,710萬元）額度內向金榜工業發展投資建設有限公司取得約37.1公頃之工業用地。

3.本公司擬於越南成立100%持股之子公司Wistron Property （Vietnam） Co., Ltd. （簡稱 WPVN），設立資本金為美金1,650萬元，用以興建員工宿舍。

4.為因應廠房建設資金需求，本公司擬透過SMS InfoComm （Singapore） Pte. Ltd.（簡稱WSSG）向ICT Service Management Solutions （India） Private Limited （簡稱WIN）增資美金2,000萬元。WSSG與WIN皆為本公司100%持股之子公司。