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華邦電獲國家永續發展獎 展現綠色科技領航實力

經濟日報／ 記者徐睦鈞/台北即時報導

華邦電（2344）19日榮獲由行政院國家發展委員會主辦的2024年國家永續發展獎，表彰其在環境保護、社會責任與經濟發展等領域的卓越成就與持續投入，充分展現企業在永續發展上的引領地位。根據全球永續性報告協會（GRI）與聯合國共同發布的《企業報導整合SDGs實務指南》，華邦透過三大步驟與九個行動，鑑別與企業及利害關係人相關的永續發展目標（SDGs），並據此確立企業的永續發展方向與行動方案。華邦進行績效衡量與評估後，持續整合並報導相關永續方案，確保各項行動進度，擴大對社會的正面影響力，展現實踐SDGs的承諾與決心。

至2024年底，華邦董事會已通過再生能源相關投資達9.55億元，預計在2025年，華邦經由採購合作或自發自用之案場所供應的再生能源可望達6,700萬度，約占全公司8~10%用電。此外，華邦將取得長達30年之再生能源購售電協議，該協議將保證華邦每年1.6億度再生能源的來源。未來，隨著合作之太陽光電及離岸風電案場陸續商轉，全公司再生能源使用占比可望逐年提高。在供應鏈端，華邦與13家供應鏈合作夥伴共同投入超過2億元，實施減少製程氣體排放、節電與節水措施，並推動供應鏈溫室氣體盤查，預計到2025年將累計減少5,866噸二氧化碳當量。

除了在製造端的努力外，華邦展現積極推動自然為本的碳移除策略，包括在其高雄廠與嘉義地區共種植9,000棵樹，預計移除1,380噸二氧化碳當量。近期更得標位於宜蘭縣三星鄉的自然碳匯標案，將種植33,000棵樹，並持續推進山茶科植物的保種育種計畫，目前已收集並培育27種山茶科植物，其中9種列入國際紅皮書保護名錄。另，華邦也投資全球最大的藍碳計畫，累計取得來自亞洲及非洲等九國的自願性碳權，共計13,500公噸二氧化碳當量。

此外，華邦積極營造多元共融的職場文化，公司女性董事席次比例達27%，外籍決策圈主管占比達17%，充分體現組織管理的多樣性與國際化；華邦連續八年入選高薪100指數，並且自2011年起為員工提供每月6,000元的育兒補助，直到子女滿4歲為止，吸引全球人才共同邁向永續未來。

再生能源 太陽光電

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