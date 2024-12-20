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集邦：12月電視面板持穩 陸超大尺寸電視面板需求旺

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
集邦科技20日公布12月下旬面板報價。集邦/提供
集邦科技20日公布12月下旬面板報價。集邦/提供

集邦科技（TrendForce）20日公布12月下旬面板報價，TrendForce研究副總范博毓表示，中國大陸「以舊換新」能源補貼政策有望延長至2025年，牽動超大尺寸電視面板需求攀升，價格亦持續走揚；至於IT面板價格，財是持平走穩。

TrendForce研究副總范博毓表示，12月電視需求狀況穩定，縱使國際品牌客戶因為年底控管庫存，需求動能較弱，但中國大陸品牌客戶在以舊換新政策的帶動下，需求維持強勁，特別是針對超大尺寸面板需求。在預期以舊換新政策有望延長至2025年的情況下，12月的品牌客戶備貨動能依然不差。在此前提下，預期電視面板價格仍可呈現穩定的趨勢，且大尺寸面板有機會率先調漲面板價格。目前針對12月的面板價格，估32吋至55吋將維持持平；65吋小漲1美元，75吋與85吋則上漲2美元。

監視器面板12月需求仍較疲弱，但川普預計1月20日上任後的關稅議題已逐漸開始發酵。范博毓指出，部分品牌開始有增加備貨的趨勢，雖然反映在12月的需求量仍不多，但已給多數面板廠更多的信心。對於部分品牌客戶而言，目前仍希望見到面板價格有持續下跌的空間，但在需求逐漸增強之下，面板價格的確有機會開始走穩。目前針對12月監視器面板價格，預期大部分機種的跌勢將持續收斂，FHD機種的面板模組價格，有機會止跌持平，而以Open Cell面板價格預計也都有機會全面轉為止跌持穩。

在筆電用面板方面，受到川普上任可能提高關稅的潛在風險，部分品牌客戶決定開始提前備貨因應，因此NB面板價格僅在11月面臨小跌的狀況後，12月隨即獲得支撐。以目前需求來看，因為品牌客戶的急單浮現，面板廠在短時間內不見得能完全滿足客戶的需求，有些需求必須推遲至2025年第1季，因此預期12月面板價格將提前轉為持平趨勢。展望2025年第1季後，面板價格能否提前喊漲，則仍需視關稅實際調整的狀況，以及品牌客戶增強備貨的幅度而定。

大尺寸面板 電視面板

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