耕興5G網通高階檢測維持領先 明年單月營收重返4億元之上

耕興總經理特助周煒哲今日受訪表示，看好5G及AI（人工智慧）發展，增加測試項目及拉長測試時間，雖然明年上半年整體電子驗證和檢測市場持平或微幅成長，但耕興挾高市占及優質客戶成長動能仍強，明年單月營收可望重返4億元之上，並向高標4.5億元挑戰。

周煒哲表示，2024年雖因大環境景氣負面因子干擾，包括晶片廠商推新晶片的腳步放緩、AI新機種延遲發表等，但耕興除了擴增新服務項目、取得新機種檢測業務訂單、擴增人才、備足產能外，在既有客戶的深化經營下，耕興5G、高階網通的檢測市占率仍穩坐龍頭地位，檢測實力與品質仍獲客戶高度肯定與信賴，強大的競爭力，也展現在新規機種訂單湧進的力道上，對耕興2025年小龍年增長動能持續增添薪柴。

耕興表示，公司深耕電子與連網技術的檢測業務多年，耕興在FCC登錄的5G手機、高階網通案件數和占有率，是另外兩間外商同業申請案件總和量的1.3到1.5倍以上，耕興的檢測技術力、市場分食力皆是最好證明。

周煒哲指出，AI技術正以驚人的速度演進，成為驅動數位變革、產業升級等的重要力量。從生成式AI到自動化機器學習(AutoML)，這些技術不僅提升商業效率，也深刻改變生活方式，無疑也為科技產業整體包括半導體、消費性電子等供應鏈皆帶來龐大的市場發展空間。

展望明年，他對2025年上半年的營運成長充滿期待。從目前在手的檢測案件量來看，一方面，安卓手機、平板廠商皆開始針對CTIA 6.0版本、新增頻段、SA獨立專網等測試與驗證設計新品，另一方面，消費性電子品牌大廠亦積極規劃推出更多搭載AI、3GPP R18版、2CA/3CA載波聚合等技術規格的新機種，包括Intel第14代晶片、天璣9400、S8 Elite等的推出，已有多家品牌大廠加速與耕興進行相關應用的新機種開發與測試，AR、VR等新型終端產品的發展，以及和AI晶片的結合也馬不停蹄，加上新業務範疇「資安檢測」服務，提供耕興手機、無線網通等業務未來可觀商機。

周煒哲並透露，耕興將持續致力於其新規檢測儀器的購置和產能建設的舉措，穩健資本支出，以進一步加大與其他廠商的競爭壁壘，抓緊高階技術規格推出所帶來的測試機會，期許在2025及其後的未來，隨終端應用新機種百花齊放、技術規格不斷革新，都有機會堆疊價與量再齊揚的良好動能。