台積電明年3好1壞 外資陳慧明：建議台灣成熟製程整併

前外資分析師、香港聚芯資本管理合夥人陳慧明20日指出，台灣半導體產業預估成長16%，台積電（2330）更將成長25%，動能來自3關鍵：英特爾釋單、先進製程產能開出及AI訂單倍增，外媒爆料美國將制裁中國大陸成熟製程，他認為效果恐不如預期，台灣成熟製程業者也很辛苦，不如思考加速整併成一兩家達規模經濟。

陳慧明20日席「2025年全球半導體暨AI產業投資展望」表示，台積電2025年營收年增率25%，但淨利成長率有機會達40%，也就是獲利成長高於營收，雖然台積電2025年資本支出380億美元，比今年300億美元成長近3成，增幅也大於營收動能，但因毛利率也將持續向上，帶動配息將與今年持平或成長，但最大變數是美國政府的政策。

陳慧明分析，台積電在2023年起於先進封裝製程資本支出開始超越英特爾，2024年英特爾在封測得資本支出無法提升，但在半導體走入1奈米時，面臨物理極限，先進製程投資趨勢仍需持續向上，這也凸顯台積電未來在先進封裝的競爭優勢仍十分正面，台積電的2025年毛利率趨勢也樂觀，有機會突破60%。

台積電明年業績成長25%，陳慧明分析有三大動力，其中英特爾持續釋單是原因之一，由於英特爾年營收550億美元，對台積電是很有潛力的客戶，英特爾今年下半釋出Core Ultra訂單給台積電，預估營收貢獻台積電3%，2025年估會增5個百分點，達台積電營收8~9%，第二動能是AI訂單，今年營收比15%，預估2025年將倍增，第三動能是先進製程帶動ASP提升4個百分點。

但台積電的兩奈米產能開出，他認為好壞參半，一方面對毛利率貢獻不正面，因為每個新製程開出大約需7~8個季度才會達到規模經濟，但新製程有助於拉高ASP。

2025年台灣半導體產業仍持續樂觀，但陳慧明指出，如果沒有AI的話，其實全球硬體裝置端也沒什麼成長，美中貿易戰爭，對台灣是有利的，長期台灣看到一個大問題是，「未來的應用」包括軟體跟硬體應用（如電動車）都不在台灣。

對於外媒點名拜登政府計畫對中國大陸成熟製程晶片啟動貿易調查，以反擊中國大陸過剩的成熟製程產能，陳慧明坦言，美國的制裁效果是個問號。他解釋，以中芯半導體第3季度產能利用率高達9成來看，來自歐美的客戶營收貢獻比僅10%，這顯示中國大陸半導體「國產替代」已經有初步成果。

陳慧明解釋，中國大陸成熟製程不怕制裁，背後的底氣是龐大內需市場，舉例來說，全球超過60%智慧手機今年銷往中國大陸，而電動車市場不僅中國大陸品牌霸占第一名，且10強中高達6家是中國大陸品牌。

陳慧明指出，台灣聯電（2303）產能利用率今年第3季度71%，本季度預計跌至6成多，也就是雖然已有歐美客戶轉單移出中國大陸，轉入聯電了，但對聯電的幫助還不夠多，中芯產能利用率9成也依然很高，這就是中國大陸的集團式合縱連橫策略，類似台積電當年由行政院開發基金與飛利浦合作扶持一樣，中芯國際一半的資本支出獲得地方政府補助。