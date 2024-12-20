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耕興：明年營收成長挑戰1成 美企網路換機潮驅動

中央社／ 台北20日電

耕興今天表示，目前訂單能見度至明年第1季，預期明年上半年業績將較今年同期持平或微幅成長，全年營收以成長1成為目標，美國企業網路換機潮是主要成長動能。

耕興今天舉行媒體交流會，總經理室特別助理周煒哲說，受中國對手殺價競爭，加上去年英特爾（Intel）筆記型電腦相關訂單貢獻新台幣6億至7億元營收，拉高業績基期，影響今年業績較去年下滑。

周煒哲表示，目前訂單能見度達到明年第1季，預期明年上半年營收將較今年同期持平或微幅成長，不過隨著筆記型電腦市場需求回溫，加上美國企業網路換機潮湧現，明年營收以成長1成為目標，

中國市場方面，周煒哲說，明年中國市場營收將持平表現，不過計劃提高自動化，追求獲利成長。

周煒哲表示，今年資本支出逾2億元，明年將增至4億元規模。耕興未來將持續擴廠，基於管理成本考量，新廠地點將在華亞科技園區周邊。

營收 美國

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