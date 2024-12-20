十年磨一劍！72歲林憲銘不畏「大雞慢啼」率緯創乘風破浪

代工大廠緯創（3231）董事長林憲銘今(2024)年12月18日歡度自己72歲大壽。回顧林憲銘年初對媒體分享的一段談話，當時他剛獲得陽明交大頒授名譽博士學位，而性格內斂的他在宏碁（2353）創辦人施振榮、聯電（2303）榮譽副董事長宣明智、緯穎（6669）董事長洪麗寗等多名好友的圍繞下，拿起麥克風分享自己打拼數十年以來，始終秉持的「誠懇、熱誠、謙虛、利他」思想。面對如今翻了數倍的股價，他則笑著形容，這是「大雞慢啼」。

據悉，代工廠緯創近年不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而被股東視為「先知」的董座林憲銘，也提前瞄準「AI伺服器」、「汽車電子」2大領域深入布局，而緯創在他的帶領之下，不僅收穫滿滿商機，更成功拿下輝達（NVIDIA） 、超微（AMD）、英特爾（Intel）等國際代工訂單，而林憲銘作為背後最大的功臣，自2001年緯創從宏碁拆分獨立出來開始，自身無論是對內、還是對外，都始終保持一貫的低調作風、不忘初心的謙虛面對。

面對席捲市場的這波AI巨浪，林憲銘則都謙虛的歸功給有「AI教父」之稱的合作夥伴，輝達執行長黃仁勳的身上，他直言，股價表現自從去年的20多元起漲，一路漲破百元大關，靠的是內部所有同仁的攜手努力、共同用心付出，絕非只有自己的功勞，林憲銘也再三強調，「我不是AI領域的專家」，我們只是運氣不錯、剛好抓到大咖（輝達）的尾巴，才能有幸跟著乘風而起，將緯創這塊金字招牌慢慢推升至世界級水準。

緯創近年的市場討論熱度激增，更成為了AI領域中，最火熱的投資指標之一，面對如今的「本益比」，林憲銘則坦言，數年前他曾提到個人電腦（PC）產業的本益比（PE ratio）被定位成7到8倍；但是台灣整體資通訊產業占全球比例已經到70%，本益比卻只有7到8倍是不太合理的事情。他強調，台灣的實力不應該被忽視，也不應該被定位這麼低，雖然毛利率低的情況下，只要快速周轉也仍然能賺到一些錢，但現在我們目標是提高附加價值，才能讓整個產業繼續向上成長。