微星聯手網魚電競、NVIDIA 揮軍東南亞電競網咖市場

全球高階電競領導品牌MSI微星（2377）宣布，與中國大陸最大連鎖網咖品牌之一的網魚電競、GPU大廠NVIDIA首次攜手合作，共同進軍東南亞電競網咖市場，於新加坡知名購物地標Orchard Gateway二樓設立MSI x網魚聯名旗艦店，將於當地時間周五（20日）正式揭幕，成為三方戰略合作的第一站。

微星科技（2377）行銷副總經理程惠正表示：「這次三方合作的戰略意義，一是代表著全球電競產業布局的重要里程碑，結合MSI高效能硬體產品、網魚電競的服務網絡及NVIDIA的尖端技術，將帶動東南亞新興電競市場的發展；同時，旗艦店的建立將推動網咖產業升級，以高品質設備與創新服務引領產業標準化與高階化。此外，這次合作也展現MSI作為跨國品牌在電競生態的深度整合，為未來更多市場擴展奠定基礎。」

MSI x網魚聯名旗艦店不僅配備微星高階硬體設備，還榮獲NVIDIA網咖的3A認證（RTX Certified），不但將提供玩家沉浸式的高規格遊戲體驗，亦將成為東南亞網咖市場的新標竿。

聯名旗艦店內的頂級硬體陣容，包括Titan、Vector、Stealth系列的MSI 電競筆電、支援GeForce RTX 40系列顯卡的Power by MSI桌機，以及MPG 271QRX QD-OLED 顯示器，並搭配專為遊戲打造的VERSA 300系列電競滑鼠與STRIKE 600 SILENT鍵盤，為玩家提供流暢的遊戲操作和沉浸式視覺體驗。

網魚電競則結合其一貫的高品質服務，提供舒適的遊戲環境與玩家社交空間，進一步提升玩家體驗。開幕活動將於12月20日下午2點舉行，現場包含盛大的剪綵儀式、業界專家分享及《Valorant》BO3 店內競技賽，讓玩家親身感受電競的激情與魅力。