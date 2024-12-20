振樺電看旺AI檢測需求 能見度到2025上半年

工業電腦廠振樺電發言人徐瑞妤今天表示，旗下產業物聯研製服務以人工智慧（AI）晶片檢測設備表現較好，需求能見度已到明年上半年，因今年基期較高，明年振樺電整體營收將力拚持平或微幅成長，獲利成長幅度有望優於營收。

振樺電今天召開法人說明會，徐瑞妤說，今年產業物聯研製服務（Embedded Foundry）僅AI檢測表現較好，其他應用相對疲弱，期待資料中心應用明年可逐步回溫。自助服務解決方案方面，振樺電在美國設有生產基地，具備美國製造優勢，有機會接獲更多美國基礎建設專案，包括捷運自助購票等，明年將陸續展開。

徐瑞妤指出，AI晶片模組檢測設備主要需求來自3個面向，首先是AI終端需求強勁，技術快速進步，客戶規劃每年都推出新世代產品，也要有相對應的檢測設備。

其次，她說，在地緣政治影響下，歐洲、東南亞及美洲等區域都有擴產需求，檢測設備也要跟著廠區擴增及同步到位。此外，既有世代AI產品因為客戶檢測軟體不斷升級，檢測設備也需要不斷推陳出新，在每個世代有更新需求。

徐瑞妤提到，近幾年在場景定義智能設備（SDA）商業模式驅動下，振樺電維持高毛利水準，不過2024年因積極擴編團隊和加強研發，導致營業費用增加。展望2025年，先前因併購產生的無形資產攤銷已在2024年結束，2025年開始每年可節省近億元，整體規模經濟結構有機會優化，預期明年獲利成長幅度將優於營收成長幅度。

振樺電受惠營收規模擴增、產品組合與營運結構持續優化，今年前3季合併營收約新台幣90.01億元，年增20.5%；獲利表現相較去年同期三率三升，每股盈餘達8.02元，年增54%。