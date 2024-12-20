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耕興衝刺 AI 商機看好資安檢測占比拉升 2025年獲利拚增

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導
耕興更新2025年營運展望。記者尹慧中攝影
耕興更新2025年營運展望。記者尹慧中攝影

耕興（6146）20日提到，5G檢測營收三成，網通四成，看好AI應用與換機潮帶動明年營運，資安檢測因應主管機關歐盟強壯規範與FCC美國規範可望成為主流，在每個案件營收占比2-3%，明年可望達到每件5%，整體訂單能見度達首季，新機種來看整體上半年持平今年看待主要是5G新機推陳出新以及檢測項目升級有助於獲利優化。

耕興說，2025年目標是獲利成長大於營收，美國市場會是主要動能之一包含5G網通以及企業網路更新等需求。

耕興也說，隨著4G轉向5G測試單價提高，大陸5G檢測廠商持續整合，台灣僅耕興與SGS有新5G測試能力。

耕興提到，為打造集團邁向新一波營運成長期，迎接AI新世代所帶來的龐大市場商機憑藉公司在5G、高階網通檢測高市占率、各大科技品牌大廠與電信營運商等指定實驗室、以及全球超過113座主流測試場地的量能等進一步擴增「資安檢測」服務與EMC、SAFETY·RF、5G檢測服務並列，提供更多科技產業品牌廠商專業檢測一條龍服務，尤其是2024年雖因大環境景氣負面因子干擾，包括晶片廠商推新晶片的腳步放緩、AI新機種延遲發表等，然耕興除了擴增新服務項目取得新機種檢測業務訂單以及擴增人才備足產能。

在既有客戶的深化經營下，耕興提到，5G、高階網通的檢測市占率仍穩坐龍頭地位，檢測實力與品質仍獲客戶高度肯定與信賴與強大的競爭力也展現新規機種訂單湧進的力道上，對耕興2025年小龍年增長動能持續增添薪柴。

5G 網通

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