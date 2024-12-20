夏普以1000億日圓將部分工廠出售給軟銀 建 AI 數據中心

日經新聞報導，鴻海（2317）旗下夏普（SHARP）已決定將在堺市擁有的舊電視液晶面板工廠的部分土地和設施出售給軟銀。預計出售金額約為約1000億日圓。軟銀計劃建立人工智慧（AI）數據中心，包括購買用於數據處理的圖像處理半導體（GPU），總投資額可能達到數千億日圓規模。

日經指出，夏普和軟銀於20日各自召開董事會，決議進行出售和收購。如果軟銀能夠預見到中長期充足的電力供應，他們將在2024財政年度內與夏普簽署正式的買賣合同。他們將購買佔地面積整個60%的土地，以及相應的面板工廠、電源和冷卻設施等。

數據中心預計在2025財政年度開始建設，並計劃於2026年投入運營。初期的電力容量預計達到國內最大級約150兆瓦，並計劃迅速提高至250兆瓦。他們將從美國的輝達購買下一代AI半導體「B200」等GPU。

軟銀計劃在各主要城市建立數據中心。堺將成為關西地區的重要據點。除了用於開發和運營獨特的大型語言模型（LLM）以支援生成AI之外，他們還計劃將其租借給外部企業等。

軟銀和夏普於今年1月開始就建立數據中心展開協商。6月，他們獲得了購買工廠土地和設施的獨家談判權。夏普計劃轉型為以家電產品等「品牌業務」為中心的盈利結構，而不是液晶面板業務。獲得的出售資金可能用於加強品牌業務。

日本KDDI也計劃在堺建立AI數據中心。由於軟銀已經決定收購主要部分，這可能會影響計劃。另外，積水化學工業也在考慮收購部分業務。