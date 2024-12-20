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中華電祭5大加薪方案 簡志誠：爭取加發員工3億紅包

中央社／ 台北20日電
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供
中華電信董事長簡志誠。中華電信／提供

中華電信勞資爭議落幕，董事長簡志誠扮演關鍵角色，明年將祭5大加薪方案，除定額加薪、平均調幅優於3%外，由於今年財務績效出色，將於下週向董事會爭取加發一次性激勵金，每名員工可領至少新台幣1萬5000元，總計擬發出逾3億元大紅包。

與中華電信工會協商是每位中華電信董事長必然要面對的課題，新任董事長簡志誠今年9月上任後，遭遇的首個挑戰就是中華電信工會為爭取加薪與福利措施，不惜走上街頭，動員逾500人至交通部陳情。

面對工會提出爭取加薪等多項訴求，中華電信先前釋出善意，承諾明年將採取定額加薪，平均調薪3%以上，另伙食津貼也將調高至3000元等福利，仍遭到工會挑戰，並展開夜宿總公司抗爭行動。

簡志誠努力調和勞資雙方需求，經協調已有共識，勞資爭議近期正式落幕。

簡志誠在接受中央社記者專訪時表示，勞資已找到平衡點，明年將辦理5大加薪方案。第一，每名員工職階待遇調增2400元，平均調薪幅度優於3%；第二，如遇有公務人員調薪，中華電也有相對應的加薪。

第三，每人伙食津貼增加600元，由目前2400元調高至3000元；第四，每人增給交通津貼1000元，114年營收若達標，115年再加交通津貼1000元。

簡志誠表示，對新進員工而言，定額獎金加總，加薪幅度可達10%以上。

另外，針對第五項，簡志誠表示，由於今年財務績效出色，將於下週向董事會爭取發出一次性激勵金，目標每名員工可領至少1萬5000元，總計會發出3億元的大紅包，以回應員工對加薪的期待。

簡志誠在中華電信資歷長達39年，是研發背景出身，曾在2007年主持推動中華電信「客服中心整合計畫」，整合全台23個客服中心，打造成為一個客戶服務處。當時領導3900人的大團隊，就累積從北到南與工會領袖打交道的豐沛經驗，也為此次勞資爭議落幕奠下談判基礎。

簡志誠透露，跟工會互動要了解基層更關心福利與職涯，同時公司有前進的方向與獲利目標，兩者要取得平衡點，雙方要有信任感的互動，才能達成共識。

中華電信 加薪 董事長

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