8大展區半導體打頭陣 國家科技寶藏特展科工館展出

國家科技寶藏-科學家的秘密基地2.0特展今在國立科工館開幕，展區都是國家重點發展科技，包括台灣護國神山的半導體製程及晶圓片，還有超級電腦算力體驗、太空計畫等8個科技趨勢基地，讓學生多認識台灣科技。

這次特展由國家實驗研究院、國家太空中心與科工館合作在北館6樓展出，為期一年，現場有科學遊戲機台、難得一件的科技展品，以及淺白的科學知識介紹，希望提升大眾對國家級研究單位的工作有初步了解，從中學習基本科學知識，提升科學素養。

半導體研究中心展區，建立了半導體製程、封裝測試，IC設計、矽智財、系統整合平台，科工館長李秀鳳表示，台灣是半導體王國，大家好奇半導體晶片如何製造，透過動畫與互動小遊戲，一步步解析半導體製程，互動牆也放上正確步驟圖卡。

國網中心建置國家高速網路與計算中心展區，讓學生化身超級電腦工程師，運動超級電腦的強大算力，解決需要大量運算的多樣任務，運用電腦基礎的二進位知識，依照節奏按下代表0與1按鈕，指揮超級電腦高效運算解決問題。

此外，最受學生歡迎國家太空中心展區，參與者可以變身太空人，利用搖桿遠程操控火箭，依據機台畫面提示完成發射任務前置作業，過程中需閃避障礙物，目標是將衛星順利發射到外太空，以趣味操作探索太空奧妙。

陽明國中二年級蔡瑞宸說，對太空科技充滿興趣，火箭是運動反作用力升上太空，正好能將課堂學到知識學以致用，他也認為二進位很值得學習，幫助使用電腦更方便。其他展區還有光譜科學、海洋中心、地震工程、動物實驗。

國科會科教發展及國際合作處長李旺龍指出，希望透過特展培育人才，最好能從小扎根，讓小朋友在好奇心最旺盛的年紀對科學產生興趣。