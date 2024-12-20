鴻海攜手雲林縣推動AI智慧城市2.0 開展四大領域合作

鴻海（2317）20日宣布，將攜手雲林縣政府推動「AI智慧城市2.0」一系列合作，內容涵蓋交通、觀光、醫療、人才培育四大領域，深耕在地，促進經濟發展，共同打造一個以人為本、科技賦能、永續發展的智慧雲林，為這座「台灣農業首都」帶來全新不同的風貌。

針對雙方的合作，鴻海科技集團劉揚偉董事長表示，很高興能夠跟雲林縣政府攜手推動「AI智慧城市2.0」！恭喜雲林成為ICF全球七大智慧城市之一！相信未來在GenAI浪潮下，智慧城市的應用一定會越來越多，相信憑藉鴻海50多年來的系統整合能力，期待能夠為雲林的民眾、政府、企業提供相關的幫助。

雲林縣長張麗善表示，「AI智慧城市2.0」願景將聚焦於縮短城鄉差距，促進產業升級與公共服務優化，創造更宜居的幸福家園。未來，縣府將深化與鴻海以及國內外學術機構的合作，推動科技創新與永續發展，讓更多年輕人願意回鄉發展，長輩能享有便利的健康照護。

鴻海將協助雲林縣政府導入GenAI，建置智慧交通管理系統，提升整體交通安全與效率，進一步帶動在地觀光產業，促進地方經濟；同時，在醫療與長照方面，集團數位健康事業群所提供的大數據分析及智慧科技的應用，將協助雲林建構遠距照護平台醫療與照護，減輕醫療與照護人力不足問題，讓年長者得到更多的照護。