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雲林發展智慧城市2.0！張麗善宣布攜手鴻海集團

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右二）今舉辦就職6周年記者會，宣布將與鴻海集團等單位合作，推動智慧城市2.0計畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右二）今舉辦就職6周年記者會，宣布將與鴻海集團等單位合作，推動智慧城市2.0計畫。記者陳雅玲／攝影

雲林縣長張麗善今就職6周年，宣布即日起攜手鴻海集團導入生成式AI，在智慧交通、醫療、農業進行合作，啟動雲林AI智慧城市2.0計畫。

為扭轉農業大縣發展困境，雲林縣府近年啟動數位轉型計畫，透過智慧科技以及AI人工智慧，提升在地產業發展，張麗善表示，相關成果獲得肯定，今年雲林縣成為亞洲唯一入選ICF全球TOP7智慧城市。

今就職6周年記者會上，張麗善宣布將與鴻海集團、中華軟協AI大數據智慧應用促進會、虎尾科技大學、雲林科技大學、工研院、台灣微軟、資策會、中華電信、台大雲林分院等單位合作，啟動智慧城市AI賦能轉型2.0計畫。

鴻海集團董事長特助林鴻傑肯定雲林在智慧城市的成果，鴻海近年積極發展人工智慧，即日起會協助雲林縣府導入生成式AI，發展智慧交通、醫療、農業等面向。

張麗善表示，雲林縣在智慧科技方面，已經普遍應用在在地產業，不只是智慧農業、智慧漁業，還有智慧長照、智慧防災、智慧救護，甚至在智慧校園與智慧教育中，也不斷提升，希望2.0計畫能夠帶給縣民更高的生活品質與便利性。

現場媒體詢問是否有人推薦其參選2026新北市長，張麗善表示，她現在全心全意推動雲林縣政發展，想的都是所有的縣政如何順利推動，全心全意都放在雲林縣的縣民身上。

雲林縣長張麗善（左三）今舉辦就職6周年記者會，宣布將與鴻海集團等單位合作，推動智慧城市2.0計畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（左三）今舉辦就職6周年記者會，宣布將與鴻海集團等單位合作，推動智慧城市2.0計畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右六）今舉辦就職6周年記者會，宣布將與鴻海集團等單位合作，推動智慧城市2.0計畫。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（右六）今舉辦就職6周年記者會，宣布將與鴻海集團等單位合作，推動智慧城市2.0計畫。記者陳雅玲／攝影

張麗善 雲林

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