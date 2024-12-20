台揚獲美政府11.4億資金 發展開放網路 推動美網路基建

美國國家電信暨資訊管理局（NTIA）近日宣布，台揚科技已成功通過NOFO2 （Notice of Funding Opportunity)）計畫，獲得近3,500萬美元（折合台幣約11.44億元的資金支持，用於推動開放式無線存取網路（Open RAN）的創新發展。

此項目資金為美國公共無線供應鏈創新基金（Public Wireless Supply Chain Innovation Fund）所提供，藉以推動無線創新及強化供應鏈韌性。

台揚表示，作為5G Open RAN領域的領先創新者，將運用這筆資金開發先進的無線電技術，促進下一代無線基礎設施的部署，推動Open RAN技術在美國及全球移動網絡運營商（MNO）中的應用與擴展。

台揚作為七位獲資者之一，將致力於開發低能源損耗、高功效的5G技術，並推動Open RAN無線電單元的創新和發展。旨在加速高速無線網絡的部署，特別是為農村、偏遠和低收入社區提供更廣泛的覆蓋率。

台揚科技執行長吳永欽表示，我們非常高興與榮幸能夠獲得美國政府的資金支持。這筆投資將助力台揚突破無線創新的界限，為全球移動網路用戶提供最新的無線技術。

吳永欽指出，台揚與工業技術研究院（ITRI）的長期合作，以及我們在美台5G開放網絡論壇和2024年5G峰會等國際平台上的積極參與，對塑造全球無線技術的未來至關重要。這筆資金將幫助我們持續創新，並賦能美國及全球社區，推動下一代無線解決方案的普及。

根據計劃，台揚將在兩年內獲得近3500萬美元的資金支持，並與全球四家移動網絡運營商（MNOs）合作，交付五款高功率基站Open RAN無線電單元。這些先進的無線電單元將支援5G網絡的擴展與升級，為全球市場提供靈活、高效、可靠的無線解決方案。台揚將繼續與全球合作夥伴密切合作，共同推動Open RAN技術的部署與應用，並將其打造成下一代無線網絡的核心技術，進一步加速全球範圍內的應用與採用。

工業技術研究院（ITRI）南分院執行長 曹芳海表示，作為領先的研究與發展機構，工研院一直致力於促進國際合作，推動電信技術的未來。在經濟部產業發展署（IDA）的指導下，我們全力支持台揚在無線基礎設施方面的創新與卓越努力。產業發展署在促進跨境合作夥伴關係和推動電信等關鍵領域創新方面的領導地位，對於發展可互操作、安全且可擴展的5G解決方案至關重要。透過台美代表團和5G峰會等合作平台，我們共同展示了推動下一代無線技術的堅定承諾，並致力於塑造一個更具連接性和創新的全球社會。

美國政府宣布，將撥款2.73億美元，用於推動無線技術創新。這項資金將支持各項無線基礎設施和5G技術的發展，旨在促進全國範圍內的數位連接和經濟增長，並推動下一代無線技術的普及。

台揚科技在鞥自2018年以來，致力於推動Open RAN技術的創新，該技術其強調開放性、互通性和供應商多樣性，是邁向解鎖5G與未來網絡潛力的關鍵。通過對Open RAN的持續投資，台揚為全球電信基礎設施的發展作出了重要貢獻，使其變得更加靈活、高效且具成本效益。

台揚表示，此次NOFO2資金將加速台揚在Open RAN解決方案的創新，並進一步強化台揚在網絡虛擬化、邊緣計算和半導體技術創新方面的領導地位。這些努力與美國政府推動5G Open RAN部署以及提升高速寬頻的可及性和可負擔性的戰略高度契合。

台揚強調，這筆資金將支持台揚加速研發5G無線電、雲原生解決方案和軟體定義網絡技術，提升無線網絡性能，降低部署成本，並加速5G及下一代寬頻服務在全球偏遠地區及未充分服務的社區的普及。