迎戰CES 2025 國科會：台灣新創國家隊正式成軍

迎戰全球消費性電子展CES 2025，國科會20日宣布，台灣新創國家隊正式成軍。72家入選新創將在明年1月的CES展會上，大秀台灣新創科技實力。

國科會台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena, TTA）今日舉辦CES 2025展前記者會，國科會主委吳誠文與數發部主任秘書胡貝蒂、國發會產業處處長蕭振榮、經濟部產業技術司司長邱求慧均親自出席，展現政府跨部會對新創的輔導與支持量能。

吳誠文致詞時表示， CES 2025的主題Dive IN，點出了新興科技的沉浸式應用，已深入遍及日常生活層面，這樣的理念與國科會強調的AI引導百工百業應用創新一致。

吳誠文並指出，台灣過去奠基在高科技製造產業上，而未來將走向「不只有高科技硬體製造，也能有創新應用服務機會」的時代。特別是目前AI已成為全球應對氣候變遷、經濟轉型等問題的重要工具，面對這些新型態的挑戰，台灣不僅要繼續在製造業保持領先地位，更要與全球合作，催生出更多突破性的科技應用與產業模式，推動AI技術的創新與應用，落實「打造台灣成為AI之島」的政策願景。

吳誠文還提到，國科會將透過強化國際鏈結，讓台灣成為吸引國際人才與資源的科技熱點，與共同價值與信念的國際夥伴在技術與產業達到互補共榮，持續在全球科技領域中發揮關鍵作用，提升整體競爭力與國際影響力。

吳誠文更以棒棒強棒向所有參展團隊信心喊話，激勵新創延續世界冠軍氣勢，站上CES全球舞台，揮出勝利的全壘打。

國科會指出，今年入選CES 2025的72家團隊領域涵蓋人工智慧（Artificial Intelligence）、數位醫療（Digital Health）、智慧城市（Smart Cities）、永續發展（Sustainability）及先進移動（Vehicle Tech and Advanced Mobility）等五大領域。其中占比最高的前三類為智慧城市(37%)、人工智慧(25%)及數位醫療(24%)，在展現台灣新創科技的多元創新面向與技術優勢的同時，也看出AI創新應用深入百工百業的軌跡。

今年的TTA台灣科技新創館也將以「台灣人工智慧之島 (AI TAIWAN) 作為展館設計主軸，將五大領域以色塊呈現，在展現台灣科技新創力的同時，也向全球AI人才與新創招手，吸引來台落地，共創產業發展新紀元。

首度參展就拿下創新獎的國研院國家實驗動物中心，其所推出的雷射誘導血栓形成晶片整合系統，可實現跨物種的血栓建模和藥物測試，並以雷射局部治療內皮發炎的方式，取代傳統的化學物質誘導方法，在進行藥物有效性測試過程，減少實驗動物的使用，落實先進國家對實驗動物3R觀念的重視，是產品出線重要關鍵；出身陽明交大學研團隊的鉅怡智慧已連續兩年獲得CES新創獎肯定，本次獲獎的智慧魔鏡，能透過短短 45 秒的自拍，檢測心臟健康指標且準確率高達 90%，是一款基於AI應用，非接觸式生命體徵解決方案的劃時代產品；索特機械人(R2C2)為TTA加速器-500 Global的輔導團隊，其多功能的機器人管理平台-ARC，搭載了嵌入式大型語言模型（LLM），能在邊緣設備上進行即時數據處理和智能分析，並採用區塊鏈證書技術來增強數據的安全性和真實性。作為首個被鐵路和電廠採用的機器人平台，R2C2 ARC已在公用設施領域獲得實際應用的高度認可。

為扶植台灣創新創業生態系蓬勃發展，國科會長期支持法人研究機構與學研團隊科技創業，並結合TTA平台資源進行輔導培育，提供三管齊下並進的全面性新創支持。獲得CES 2025創新獎(Innovation Award）肯定的三家新創團隊：國研院國家實驗動物中心、鉅怡智慧(Face Heart)、索特機械人(R2C2)分屬上述三個管道來源，也反映出國科會在培育台灣創新創業生態系的豐沛成效。