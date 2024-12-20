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半導體核心仍在AI 分析師：台積電2030資本支出有望達700億美元

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
知名半導體分析師、現為香港聚芯資本管理合夥人陳慧明。崔馨方／攝影
知名半導體分析師、現為香港聚芯資本管理合夥人陳慧明。崔馨方／攝影

半導體的核心仍在AI趨勢發展。展望2025年，知名半導體分析師、現為香港聚芯資本管理合夥人陳慧明看好，台積電（2330）成長動能依然強勁，連帶明年台股表現可期，尤其至2030年台積電資本支出有望達700億美元。

針對台積電方面，陳慧明表示，在當前半導體產業中，台積電和英特爾的競爭、發展成為焦點。台積電在先進製程和資本支出方面持續領先，預計明年的資本支出將達到380億美元，營收成長約25%，顯示台積電在技術和市場競爭力強，尤其是在2奈米和3奈米製程的推進上，台積電的市占率和技術優勢明顯，至2030年資本支出預計達700億美元。

此外，中國的半導體產業在國產替代化政策的推動下，逐漸提升市場份額。中芯國際等企業在技術和產能上取得一定的進展，儘管在先進製程上仍與國際領先企業有差距，但在市場影響力不容小覷。

半導體 台積電 資本支出

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