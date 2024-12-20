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HTC 獲國家永續發展獎 將持續深化永續價值

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

宏達電（2498）20日宣布，獲「113年國家永續發展獎」企業類獎項，宏達電也是2023及2024年唯一連續兩年榮獲「企業類」國家永續發展獎的企業，不僅肯定宏達電在永續發展上的持續努力，也顯示宏達電在綠色創新與永續實踐上的表現與實力，為全球永續發展貢獻具體方案。

宏達電表示，宏達電在綠色營運、低碳產品設計與文化永續等方面持續精進，展現對全球永續議題的承諾。不僅提前四年完成溫室氣體查證法規要求，VIVE Arts並推動文化遺產的數位保存與傳承，為國家永續政策規劃提供重要參考方向。

宏達電永續長陳慧怡指出，參加國家永續獎的過程，是對宏達電過去一年永續行動的一次全面檢視，確認宏達電是否不負社會與國家的期待。過去一年，宏達電在永續領域的多項突破性成果，包括通過SBTi淨零目標審核，成為台灣高科技硬體設備產業第五個通過的公司；亞洲第一家透過微軟永續雲完成ISO 14064與14067產品碳足跡盤查與查證的公司，均獲得評審一致肯定。

宏達電

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