機器人、工具機集體勁揚 法人：2025將迎爆發元年

機器人、工具機族群20日盤中集體洋勁揚。法人看好，機器人產業正朝多元化、高速成長方向邁進， 2025年將迎來機器人爆發元年。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳、台積電董事長魏哲家日前紛紛看好機器人產業前景。台股20日盤中雖下挫逾200點，不過機器人、工具機族群表現強勁，包括和椿（6215）、昆盈（2365）爆量強攻漲停，喬福（1540）、高鋒（4510）、廣運（6125）、東台（4526）、直得（1597）、所羅門（2359）、羅昇（8374）、盟立（2464）等盤中皆達1%至7%的漲幅。

在機器人產業上，法人看好，人型機器人有望在2025年迎來供應鏈爆發元年。隨著成本下降及NVIDIA預計推出GR00T平台，將快速建立完整的人型機器人生態系。此外，Tesla和Ubtech等企業將進入大規模量產階段，進一步推動市場成長，帶來巨大的產業機遇。

值得注意的是，工業機器人正進入加速發展期，受益於手臂成本下降、全球勞動力短缺、中國政策推動及自動化程度提升。根據預估，2023至2030年全球工業機器人出貨量將以年複合成長率（CAGR）6.9%成長，至2030年有望達 86.6萬隻，展現強勁增長動能。