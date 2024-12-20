黃仁勳掀人型機器人熱潮 代工三雄布局早、競逐占優勢

晶片大廠輝達（NVIDIA）近日宣布，將推出專為支援「人形機器人」的生成式Al超級電腦Jetson OrinNano Super開發者套件，而此舉也掀起一波全新的AI機器人熱潮；面對市場趨勢的形成，台鏈代工大廠為儘早掌握商機，紛紛透過不同角度來切入，其中代工三雄英業達（2356）、廣達（2382）以及緯創（3231）由於較早投入布局，在激烈的市場競爭中，則相對佔有較優勢的地位。

輝達執行長黃仁勳近日宣布，將推出一款推論效率提升1.7倍的生成式人工智慧（AI）超級電腦「Jetson Orin Nano Super」開發者套件，他解釋，該新產品將為「機器人技術開發者」與「生成式AI愛好者」提供創新技術的平台，且無論是輪式機器人、人形機器人，還是其他複雜的自主系統，這部電腦都能提供充足的深度學習模型運行和高效運算能力，且單價降至僅249美元，因此被外界視為可搭載於人型機器人的「便攜式大腦」。

隨著消息一出，市場也再度引爆全新一波AI機器人軍備大戰，台廠供應鏈當中，又以代工業者英業達、廣達、緯創耕耘最久、布局最深，並且三雄本身就與輝達等上游大廠，保持著極為密切的合作關係，因此在全球機器人商機大爆發之際，也佔有不小的優勢。觀察這三家大廠的佈局方向，各自略有些微的不同，其中，英業達主要是運用機器人手臂，打造出自動化產線，而廣達則透過協作機器人打造的無人搬運車（AGV）來進行搬運，至於緯創則朝「服務型機器人」來邁進，相當驚人。

隨著近期雲端服務供應商（CSP）紛紛投入AI應用與運算，帶動遠端遙控機器人趨勢的成形，也為機器人產業增添了許多的柴火，不過遠端遙控不僅考驗訊號收發的速度，以及操作端與廠區雙方連線的即時性，而廠端的機器人技術若是不夠成熟，一旦發生問題則將會導致整個產線癱瘓，而此次輝達推出可搭載於人型機器人的這顆超級電腦，便可確實解決這個問題，其能即時以自身的「高效運算能力」，為機體帶來反饋，就等同於幫機器人裝載上一顆「便攜式大腦」，讓其培養出解決問題的能力。

英業達開發「AI機器人」主要是憑藉自身在機體運動、感知、與操控性等方面的深厚底子，還有多年來培養出的成熟機器人作業系統(ROS)開發經驗，來實現「智慧工廠」的目標。而廣達則是透過旗下廣明的子公司達明機器人深入部屬，其產品除已應用在旗下廠區，也已銷售到半導體、3C電子及醫療產業等領域。而專攻「服務型機器人」的緯創，目前除已推出「環境消毒、迎賓多媒體、客房配送」等三款服務型機器人，近日也攜手新竹縣民政處打造出全國首台「戶政AI機器人-小美」，不僅能提供文字、語音，還能即時諮詢查閱服務。