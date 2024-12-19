蘋果衝刺大陸 AI 英業達通吃陸兩巨頭訂單成贏家

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者林薏茹／綜合即時報導
蘋果衝刺大陸AI服務，傳出正與大陸網路科技兩大巨頭騰訊及字節跳動洽談，要在大陸銷售的iPhone導入兩大巨頭當中一家廠商的AI模型服務。（路透）
蘋果衝刺大陸AI服務，傳出正與大陸網路科技兩大巨頭騰訊及字節跳動洽談，要在大陸銷售的iPhone導入兩大巨頭當中一家廠商的AI模型服務。（路透）

蘋果衝刺大陸AI服務，傳出正與大陸網路科技兩大巨頭騰訊及字節跳動洽談，要在大陸銷售的iPhone導入兩大巨頭當中一家廠商的AI模型服務，補足目前Apple Intelligence服務在大陸無法開通的缺口。

蘋果有意攜手騰訊或字節跳動在大陸衝刺AI服務，將掀起新一波AI伺服器建置需求，英業達（2356）通吃騰訊與字節跳動AI伺服器訂單，無論兩大巨頭最後誰出線，英業達都是大贏家。英業達證實，近期來自大陸伺服器客戶訂單動能比預期強。

目前英業達出貨大陸雲端服務供應商（CSP）客戶主要形式為 L10（機櫃組裝與測試）及 L11（伺服器整合與機架布建），本季受惠美系、陸系客戶對AI伺服器需求均較預期強勁，單季營收可望登今年高峰，並樂看明年AI伺服器前景。

就營運實績來看，英業達9、10月業績連二月創新高；11月合併營收608.58億元，雖然月減5.92%，仍是歷年最旺的11月，並較去年同期增加37.87%；前11月合併營收5,740.23億元，年增21.82%。

英業達董事長葉力誠樂觀看待AI需求前景，他日前指出，目前營運持續專注於AI筆電或AI伺服器，今年這兩個產品線表現都不錯。

英業達不僅AI業務接單強勁，筆電業務同步報捷，公司原預估2024年筆電出貨將年增中個位數百分比（約4%至6%），上調為年增中至高個位數百分比（約4%至9%）；伺服器全年出貨有望成長兩位數。

路透報導，蘋果已將Open AI的ChatGPT整合到iPhone，作為Apple Intelligence服務的一環，強攻AI應用，惟ChatGPT目前在大陸尚未開放使用，使得蘋果大陸AI布局受阻，不利硬體銷售。

大陸監管單位要求，要在當地公開推出生成式AI服務前，須先獲官方核准。為此，蘋果在大陸市場的市占下滑之際，尋求大陸本土合作夥伴來為當地提供AI服務，傳出找上騰訊、字節跳動，目前關於合作討論仍處於非常早期階段。

業界分析，大陸AI模型「百模齊放」，騰訊擁有全面開源的旗艦AI模型「混元」系列；字節跳動的「豆包」以遠低於同業的定價策略揮軍市場，大幅降低AI使用門檻，目前用戶在全球排名僅次於Open AI的ChatGPT，無論騰訊或字節跳動的AI模型都各有其優勢。

綜合外電報導，原先傳出蘋果揮軍大陸AI市場的合作夥伴，有望花落百度，但科技新聞網站The Information本月報導指出，雙方的協商因以iPhone用戶數據訓練AI模型等技術問題而受阻，想法出現分歧，蘋果因此轉向其他大陸AI巨頭。

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