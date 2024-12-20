友訊揪網通鏈 守護資安

全球連網與資通訊安全需求大幅成長，為MIT（台灣製造）網通產業帶來新契機。全球網通領導品牌D-Link友訊科技（2332）攜手台灣易通展、友勁等網通供應鏈，以「Team Taiwan」之姿深耕智慧連網解決方案與資訊安全。

友訊透過提升MIT比例與資安技術升級，連續獲得國際標準IEC 62443-4-1產品安全開發制度認證，更成為台灣首家取得歐盟ETSI EN 303 645消費性物聯網網路安全標準驗證的業者。

華爾街日報報導，美國政府正調查在大陸某網通品牌路由器疑似有造成國安風險的網路攻擊之虞，加上日前黎巴嫩發生BB call遭利用進行針對真主黨的攻擊事件，更凸顯資安與國安的緊密關聯。

台灣則自2016年起以「資安即國安」為定調，將資訊安全議題拉高到國家安全層級，顯見資安議題影響層面日廣，不容忽視。

友訊執行長張家瑞表示，友訊秉持「One Connection ‧ Infinite Possibilities（專注智慧連網，啟動無限可能）」願景，致力提供符合各國法規的高品質產品，涵蓋個人家庭到企業的全方位網通解決方案。

為強化在地製造，張家瑞指出，積極提升MIT與在地採購比例，後者年增7.02%。以旗艦產品「AQUILA PRO AI天鷹座系列」為例，從設計、生產到關鍵零組件皆充分整合台灣上下游供應鏈與台鋼集團資源，展現「台灣網通國家隊」實力。

目前台鋼集團旗下除國際品牌友訊，易通展負責無線網通產品研發與設計，友勁為有線網通產品製造，金智洋是網通產品代工，永洋則為IoT產品製造。

面對日益嚴峻的資安挑戰，友訊表示，AQUILA PRO AI天鷹座系列採用最新WPA3加密協定，以高效能、穩定性及無後門設計為特色，提供頂級加密與防護機制。

這不僅呼應政府自2016年提出的「資安即國安」政策方向，更能因應全球資安威脅，如近期黎巴嫩通訊端末遭攻擊事件所凸顯的安全隱憂。

張家瑞認為，在「資安即國安」的背景下，無論從商業營運或企業永續的角度，身為網通國家隊的一員，友訊都應該、且將會持續專注於尖端技術的突破與創新，推出智慧化、自動化解決方案，滿足全球用戶的多元需求。