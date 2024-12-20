網家：電商還可以努力

網家（8044）董事長詹宏志昨（19）日表示，電商競爭激烈，有壞消息也有好消息，壞消息是標準品價格競爭更激烈，網家也受到衝擊，但相較其他國家，台灣電商占整體零售的比例還不算高，還可繼續努力，比率還會提升。

詹宏志被問「網家營運何時會有起色」，他表示目前無法回答，不過，他認為「火花要碰到才知道」，目前網家與統一的業務會各自獨立營運，未來會討論細節，期待雙方碰出「火花」。

網家昨日召開股東臨時會，討論私募案、修訂公司章程案，以93%的贊成比率通過統一認購網家私募普通股6,169萬4,120股，統一將持有網路家庭三成股權，成第一大法人股東，後續並將取得兩席董事。

詹宏志表示，鑒於電商環境變化，需要更大資金，網家私募幸運地找到好的應募人統一。統一是他佩服的公司，耕耘多年，樸實踏實，擔任應募人，可望為網家帶來穩定發展。他說，股東高比率同意統一認購網家私募，未來將協助統一進入董事會、取得兩席董事及參與公司治理，未來一定有進一步合作，還在討論。

業界人士指出，網家截至今年第3季已連七季虧損，今年轉盈機率渺茫，詹宏志屢屢面對股東質疑，也知道要改變公司。市場先前不斷傳有買家想收購網家，引入統一應是對詹宏志「禮遇」。

談到私募案引進統一消息公布後，網家短期內股價大漲，詹宏志坦言「應該是應募人關係」，網家展現想改變的態度，股價也給了公司一個公道。