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發展低軌衛星…國科會主委：若星鏈安全 也可合作

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導

台灣計畫和國際合作發展低軌衛星，由於美國SpaceX執行長馬斯克與美國總統當選人川普關係密切，外界關注台灣未來是否可能與其開發的星鏈系統合作？國科會主委吳誠文昨表示，若SpaceX的「星鏈」（Starlink）安全，台灣與其合作也是「理所當然」。

吳誠文日前透露，台灣正與亞馬遜旗下的「古柏」公司（Kuiper）洽商，發展我國的低軌通訊衛星系統，此舉被解讀是因馬斯克與中國大陸關係曖昧、要避開「紅色供應鏈」。

吳誠文說，若星鏈在安全許可的條件下，也得到美國政府同意，當然可尋求合作機會。

吳誠文說，未來低軌衛星發展、邁向６Ｇ無線通訊產業，全世界都在競爭，但要建構低軌衛星鏈需要龐大資金投入，台灣無法獨力完成，一定要尋求國際合作，目前正積極尋求民主國家，特別是美國等相關業者持續合作。

吳誠文 美國 馬斯克

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紐時專欄作家：中美關係需要馬斯克和泰勒絲

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吳誠文：安全許可、美政府同意 與星鏈合作理所當然

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