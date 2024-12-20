台積元老林錦坤將退休 侯永清接任資訊安全長

台積電公告資安長異動，引發關注。台積電昨（19）日宣布，企業策略發展組織資深副總經理暨資訊安全長林錦坤2025年4月將退休，資深副總經理暨副共同營運長侯永清將自2025年1月1日起接任資訊安全長職務。

林錦坤為台積電公司創立元老之一，1987年台積電剛成立，他是第一批從工研院轉至台積電的員工，從基層的設備工程師做起。

林錦坤最為人所知的是他「認真買台積電股票」。根據公開資訊觀測站資料，林錦坤持有台積電1萬2,661張501股，以台積電昨收盤價1,070元換算，市值約135.47億元，他個人持股遠超過現任台積電董事長魏哲家（持股約6,392張）。

台積電官網資料顯示，林錦坤畢業於彰化師範大學工業教育與技術學系，1987年進入台積電擔任設備工程師，之後在晶圓一廠和晶圓二廠擔任多項管理職位。他也負責晶圓三廠建廠，先後擔任晶圓三廠、晶圓四廠及晶圓七廠廠長，以及晶圓六廠、晶圓12廠資深廠長及先進技術事業總廠長等職務。

林錦坤在台積電工作36年，2002年帶領六廠員工成功量產0.13微米銅製程，在2003年至2008年間擔任台積電首座12吋廠的資深廠長，奠定卓越製造的基礎。

他也打下台積電12吋廠的全自動化、智慧化和超大型晶圓廠的製造管理基礎。近年擔任資安長、策略發展主管，負責台積電資訊安全、數位轉型，並擴大AI技術的應用，將機器學習導入智慧製造、研發和生產力改善。