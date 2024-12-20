美光財測失色 記憶體有壓…南亞科、威剛等受影響

美國記憶體大廠美光18日公布上季獲利優於預期，惟本季財測讓華爾街失望，並示警即便AI動能強勁，仍不足彌補PC、智慧手機需求疲軟導致記憶體市況不佳的問題，尤其儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市況復甦比預期差。

美光18日美股盤後一度重挫18%，盤後收盤暴跌逾16%，19日早盤跌16%。法人指出，美光財測失色，並看淡記憶體後市，南亞科（2408）、威剛、十銓、創見、宇瞻、群聯等台灣記憶體相關廠商後市恐同步承壓。

美光上季獲利18.7億美元，經調整後每股盈餘1.79美元，略高於市場預估；營收87.1億美元，符合預期。其中，資料中心相關營收年增400%，占總營收比重首度超過一半，並預期2025年高頻寬記憶體（HBM）市場規模超過300億美元，高於9月估算的逾250億美元。

然而，美光上季行動事業營收季減19%，汽車與工業銷售也都下滑。美光財務長墨菲（Mark Murphy）坦言，「NAND市況疲軟，比我們原先預期還弱」，且PC、智慧手機和其他消費者產品的需求也減弱，「庫存調整還在進行中」。

美光預期，本季（今年12月到明年2月）營收中位數為79億美元，經調整後每股盈餘將介於1.33美元至1.53美元，都低於華爾街預期，經調整後毛利率中位數為38.5%，季減1個百分點。

美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）指出，消費市場短期表現較弱，NAND晶片客戶庫存將在明年春季前達到較健全的水準，會計年度下半年才有望恢復成長，美光會持續在最高利潤率的產品攻下市占。

外媒分析，美光評估用於AI的高端記憶體需求強勁，但手機和PC的需求仍低迷，美光記憶體業務仍仰賴手機和PC，故拖累財測。

美光拋出記憶體市況負面看法，業界憂牽動價格新一波調整，台廠積極備戰。

南亞科總經理李培瑛先前即於法說會指出，以各應用來看，除AI相關需求續強、DDR5市場不錯外，其他如PC、手機、消費性電子應用均「乏善可陳」，而相關產品占整體市場的三分之二，須待地區型經濟好轉才有機會見到曙光。

威剛認為，主要記憶體廠投片和投資保持自制，供給端不會大幅擴產，有助於改善2025年記憶體市況。