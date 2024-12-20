在陸AI服務…台廠三優勢 闖出一片天

英業達（2356）在大陸伺服器代工市場闖出一片天，已打入大陸四大雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，奪單關鍵與長期耕耘大陸市場與當地大廠建立良好默契、客製化程度高，以及擁有在地關鍵生產線等三大優勢有關。

相較於代工同業投入伺服器領域初期普遍向美系雲端客戶靠攏，英業達一開始就不放棄大陸客戶，長期深耕大陸雲端市場，逾十年前就開始布局。

如今蘋果礙於大陸官方規定，推廣Apple Intelligence服務必須找大陸當地夥伴，英業達長期耕耘大陸雲端市場優勢的效益開始顯現，搭上蘋果衝刺大陸AI市場商機列車。

英業達很早就與客戶建立良好的合作默契，也最能滿足陸系客戶在技術研發、產品設計上的客製化需求，加上擁有當地伺服器前段L6主機板相關產線，也是一大優勢。

英業達強調，集團擁有強大的伺服器客製化能力，可根據客戶不同需求進行產品調整，對於陸系雲端服務供應商（CSP）來說極具吸引力。

相較於其他代工廠，英業達布局大陸市場時間較早，能更深入掌握客戶需求，提供相對應的解決方案，因此接二連三的拿下陸系雲端服務廠大單。

百度為英業達拿下的第一家陸系雲端服務廠客戶，雙方關係密切，聯手開發客製化伺服器，英業達也是助力百度AI戰略落地的重要夥伴。

百度超級AI運算平台從第二代產品X-MAN 2.0起就與英業達攜手，以英業達的研發技術與製造能量，透過冷板式液冷解決散熱問題，而X-MAN系列產品也成為雙方合作的重要里程碑，後續英業達更與百度陸續合作研發多種AI專用運算平台。

同時，英業達車用產品也入列百度為首的大陸車載系統戰略生態系夥伴供應鏈，近年來已陸續出貨大陸、日本客戶。

英業達今年第2季起受惠大陸客戶對輝達H20伺服器拉貨轉趨積極，採購動能火熱，急單一波波，出貨也節節升溫，英業達日前於法說會透露，第4季AI伺服器動能續強，又以陸系客戶拉貨成長幅度最大。

對於明年陸系客戶AI伺服器需求展望，英業達先前表示，雖然有些政治雜音，但英業達一直以來都合歸合法，將配合客戶需求，持續耕耘大陸市場。