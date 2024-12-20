邊緣運算 業界避風港

美光本季財測失色，上調今年用於AI應用的高頻寬記憶體（HBM）成18日財報會議一大亮點，也透露AI是現階段記憶體市況不佳的唯一避風港，南亞科（2408）、華邦等台灣記憶體廠目前雖無法量產HBM，仍積極推出與AI相關產品，鎖定AI邊緣運算等領域，搶攻龐大商機。

南亞科攜手旗下補丁科技策略合作，開發客製化超高頻寬記憶體。法人看好，南亞科強攻AI客製化超高頻寬記憶體領域，有助拓展多元應用與營收，助攻營運。

南亞科也開發伺服器用高密度RDIMM，總經理李培瑛指出，伺服器除了會用到高價HBM外，也使用512、128、16Gb的RDIMM記憶體，除雲端業者外，伺服器品牌也是公司潛在客戶。

華邦同樣投入邊緣AI裝置用客製化記憶體，已獲得晶創計畫5.5億元補助，掌握數十個Design-in專案客戶，部分專案預期2025下半年小量生產，2026年放量。