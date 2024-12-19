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鈺群USB控制IC 獲貿聯、驊陞認證導入

經濟日報／ 記者徐睦鈞/台北即時報導

鈺創科技（5351）旗下之鈺群科技表示，USB PD3.2控制IC-EJ732D，已獲貿聯（3665）、驊陞（6272）等率先導入應用於認證線材，開發出兩米長的USB-C to DP 2.1主動式傳輸線與一米長的被動式傳輸線，展現卓越性能與廣泛應用之潛力。

EJ732D內建自力研發PD3.2控制單元及E-Marker整合單晶片，提供穩定的電力管理與協議支援，確保高效能與兼容性。

EJ732支援最高四條高速傳輸通道，可實現DP40 (40 Gbps)、DP54 (54 Gbps)及DP80 (80 Gbps)的高效能傳輸，總頻寬最高可達80Gbps，可滿足最先進影像顯示應用及系統連接需求，為目前市場上備受青睞的PD3.2解決方案之一。

鈺群表示，該公司除在Thunderbolt 4/3標準纜線市場享有高指名度，現亦成為PD3.2大電流快充纜線的領導品牌。攜手合作夥伴進行認證並快速量產，持續為USB4的市場成長創造新機遇。

USB 傳輸線

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