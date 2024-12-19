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智原實踐ESG有成 獲頒國家永續發展獎

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
智原總經理王國雍。圖／智原提供
智原總經理王國雍。圖／智原提供

ASIC設計服務暨IP研發銷售廠商智原科技（3035）今日榮獲行政院國家永續發展委員會頒發的第20屆「國家永續發展獎」。此獎項被視為國內永續發展績效的最高榮譽，旨在表彰永續發展成效卓越的單位，並鼓勵全民參與永續發展，實現國家永續發展願景

今年，智原首次參與即脫穎而出，經過嚴謹的三階段評選，為首家IC設計企業獲得此國家級認可與肯定。智原秉持「以科技創新增進人類福祉」的永續願景為核心，制定永續發展策略，並融合台灣永續發展目標與國家淨零關鍵戰略。公司從四大面向落實永續創新執行，包括領導創新的核心價值、推動能源轉型的技術發展、實踐淨零低碳承諾，以及構建以人為本的友善職場，致力成為台灣IC設計產業的永續發展典範。

智原科技總經理王國雍表示：「智原依循永續執行藍圖，在核心業務及日常營運中深化永續發展實踐，持續推動ESG各面向的價值創造。我們也積極與利害關係人保持密切溝通與合作，攜手實現永續價值，共同為更美好的未來努力。」

IC設計 智原 願景

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