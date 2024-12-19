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鈺群科技大瓦數快充控制 IC 通過 USB-IF PD 認證

經濟日報／ 記者徐睦鈞/台北即時報導

鈺創科技（5351）旗下鈺群科技19日宣布，推出的USB PD3.2控制IC - EJ732已正式通過國際USB-IF PD認證。目前該系列產品已獲得多家國際一線大廠導入設計，其市場潛力無限。

該產品支援最高達 240W的充電功率 (透過48V電壓提供5A電流)，並整合PD3.2新規格EPR PDO功能，實現能量轉換效率最大化，每埠均具備智慧自動辨識，能最佳化裝置的充電速度。

EJ732支援USB 4.0傳輸速率，總頻寬最高可達80Gbps，並符合USB ALT MODE V2.1規範，支持最高 8K高畫質 (7680 x 4320) 顯示效果。

USB

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