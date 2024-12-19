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鈺創董座盧超群：半導體加AI助攻 台灣將為全球前十大科技大國

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
鈺創董座盧超群表示，台灣半導體實力加計運用AI技術協助百工百業發展， 台灣將成為全球前十大科技大國。記者簡永祥／攝影
鈺創董座盧超群表示，台灣半導體實力加計運用AI技術協助百工百業發展， 台灣將成為全球前十大科技大國。記者簡永祥／攝影

鈺創 (5351）今日舉行參加明年1月在美國舉行的消費性電子展CES展前記者會，董事長盧超群今 (19) 日受訪表示，行政院國科會科技會議結束已做出將擴大科技預算，並將台灣半導體奠定厚實基礎和AI發展實力，協助百工百業數位轉型，預料在AI及半導體二股洪流加持下，台灣可望成為全球前大大科技大國，甚至躋身前五強。

他指出，明年儘管外界環境變動非常大，美國總統川普上任後引起的地緣政治效應仍有待觀察，使近期產業下單採取短單或急單支應。不過AI在各大領域應用的浪潮不會改變，台灣不僅是全球半導體生產重心，更將是全球AI發展重鎮，因此對於明年發展，他仍抱持樂觀。

盧超群分析，明年台灣半導體產值仍將持續成長，繼AI晶片和伺服器後，機器人和無人機已是業界公認未來深具發展潛力的二大方向，這也是台灣產業的強項。

而且國科會決表明將成立台灣晶片國家隊，擴大晶片發展預算，助百工百業進行數位轉型，預料在半導體及AI二股洪流，以及AI發展向百工百業發散，台灣半導體、甚至整個科技業，使台灣成為智慧科技國，將大幅提升台灣在全球地位。他看好台灣將成為全球十大科技大國，甚至排名在前五大之列。

不過對於未來Ai發展，盧超群認為將分三個層面，最上層的雲端包括資料中心、AI晶片和AI伺服器及雲端特殊應用IC等，仍將是獲利最豐碩且各大廠競逐之地。

中間層的AI應用解決方案，則必須具備軟硬體創新和異質整合能力，才能贏得市場青睞；至於最下層的地緣AI應用，雖然會百花齊放，但預料也會是紅海市場，他強調，如何避開激烈競爭，提高創新能量，這部分正式台灣要加大力度發展方向。

他舉鈺創集團參加明年CES的產品為列，就聚多軟硬整合 IC 及微系統產品，搶攻邊緣（ Edge）Al 商機，包括 SOC+DRAM、多元視覺 Sensor Fusion 供應機器人、無人船、醫院維安、48V USB Link 等 IC 及微系統，即展現系統和異質晶片整合的能力，其中很多解決方案包括多場景去識別影像監控、多鏡頭可支援無人船解決方案和高傳輸介面整合單晶片，都是創舉。

AI 半導體 晶片

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